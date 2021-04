Protesta sulla A1 Napoli-Roma: lunghe code in autostrada [VIDEO]

La protesta contro le chiusure anti Covid monta sempre più in tutta Italia. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi a Roma, con anche più di un incidente, questa mattina è stata quasi bloccata la circolazione sull’autostrada A1 Napoli-Roma, tra Salerno e Caserta. I mercatali della Campania protestano contro lo stop in zona rossa.

Lunghe code

La protesta è in corso e sta causando numerosi disagi ed incolonnamenti, come riportato dai quotidiani locali. Non si tratta di un blocco vero e proprio, ma una colonna di camion sta procedendo ad andatura lentissima, creando comunque lunghe code.

Un ingorgo si è creato tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, mentre il secondo ha rallentato e praticamente bloccato tutto il traffico proveniente da Napoli, Salerno e Reggio Calabria.

”Italia divisa in due”

“La carovana dei furgoni promossa dagli ambulanti lungo l’Autostrada A1 Roma Napoli – spiega Marrigo Rosato, segretario del sindacato promotore della protesta – ha di fatto diviso in due l’Italia. L’esasperazione degli ambulanti ha superato ogni limite di sopportazione ed è sfociata in una massiccia partecipazione”.