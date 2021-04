Audi Q4 e-tron a partire da 45.700 euro o 499 euro al mese all inclusive

Questa settimana vi avevamo già svelato la nuova Audi Q4 e-tron ma oggi siamo riusciti a toccarla con mano e scoprire il suo listino prezzi oltre a formule di noleggio all inclusive molto interessanti.

Unveiling green

L’occasione è quella della Interni Designer’s Week presso la BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – ovvero il giardino botanico contemporaneo creato nel 2019 nel cuore della rivoluzionata zona di Porta Nuova. Nell’inedita istallazione “United for Progress” di Mario Cucinella Architects viene esposta per la prima volta al mondo la prima SUV compatta elettrica di Audi.

L’agenda eventi

La nuova Audi Q4 e-tron arriverà già a giugno 2021 con un prezzo a partire da 45.700 euro seguita dalla variante Q4 e-tron Sportback (sovrapprezzo di 2.000 euro) a settembre 2021. Si tratta di una SUV compatta che si basa sulla piattaforma MEB nata esclusivamente per ospitare auto elettriche che permette di sfruttare e ottimizzare lo spazio interno. Dopo l’unveiling sarà esposta al pubblico dal 17 al 25 aprile in Via Monte Napoleone 18 nella temporary Boutique Audi prezzo il cortile del Palazzo Melzi di Cusano con apertura dalle ore 10:00 alle 19:00. Qui la Q4 e-tron non sarà “sola” ma verrà affiancata dalla nuova Audi RS e-tron GT, la granturismo elettrica più potente di Audi con 646 CV.

Le versioni e prezzo listino

Al lancio previsto per giugno 2021 le versioni sono quattro: Audi Q4 35 e-tron da 45.700 euro con una batteria da 55 kWh, 170 CV e 310 Nm di coppia e una autonomia di 341 km (349 la Sportback), Audi Q4 40 e-tron da 51.100 euro on una batteria da 82 kWh, 204 CV e 310 Nm di coppia e una autonomia di 520 km, Audi Q4 45 e-tron da 54.300 euro e Audi Q4 50 e-tron da 62.100 euroon una batteria da 82 kWh, 299 CV e 460 Nm di coppia e una autonomia di 488 km (497 la Sportback). Gli allestimenti sono Evo, Business, Business Advanced e S Line. Le prevendite apriranno dal 22 aprile 2021 e il listino di Q4 e-tron permette di accedere agli incentivi statali, validi per auto con prezzo non superiore ai 50.000 euro IVA inclusa, per un massimo di 6.000 euro di sconto che diventano 10.000 euro con rottamazione.

Noleggio all inclusive

La proposta di noleggio a lungo termine tutto compreso con “progetto valore” calcolato al 60% dopo 3 anni e 45.000 km è una formula che potrebbe dare il boost alle richieste di Q4 e-tron. Infatti con un canone mensile di 499 euro per la Q4 40 e-tron da 204 CV sarà compresa la copertura assicurativa, l’assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria. In più è inclusa la ricarica presso colonnine pubbliche e accesso gratuito per 12 mesi al servizio Audi e-tron Charging (213.000 colonnine di ricarica in 26 paesi di cui 15.000 in Italia). La ricetta è semplice: un contratto una tessera per ricaricare la propria auto elettrica. Nel canone mensile è compreso l’omaggio della wallbox Enel X JuceBox Pro Cellular con potenza da 7,4 – 11 o 22 kW e un livello di assistenza h24 7 su 7 personalizzato così da avere un assistente capace di risolvere e rispondere telefonicamente a tutte le domande e richieste del cliente. È richiesto un anticipo di 10.943 euro ma questa offerta mensile può essere ulteriormente modificata rispetto alle esigenze del cliente: si può uscire dal contratto anticipatamente scegliendo un altro modello Audi o variare la durata da 24 a 60 mesi o percorrenza annua da 10.000 a 100.000 km all’anno.

La prova della Q4 e-tron

La veloce transizione tecnologica è seguita con nuove formule di prova su strada per i clienti. Così Audi mette a disposizione un noleggio a breve termine per le concessionarie e permettere ai potenziali clienti di fare dei veri e propri test drive ed esperienze di prodotto più lunghe. Infatti oltre al “giorno di prova” sarà possibile noleggiare per una settimana, un mese o un anno la nuova Q4 e-tron subentrando al dealer nella locazione dell’auto con il canone all inclusive molto competitivo.