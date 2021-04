Mad Max Furiosa: il prequel di Fury Road arriverà nel 2023

Mad Max è pronto a vivere un nuovo capitolo al cinema. Dopo il successo di “Fury Road”, tutto è pronto per l’inizio delle riprese di “Furiosa”, cioè il prequel del film uscito nel 2015. I lavori di cast e crew avranno inizio il prossimo mese di giugno in Australia, più precisamente nel Nuovo Galles del Sud.

Il passato di Furiosa

Come si può evincere anche dal titolo, la pellicola si concentrerà su Furiosa e, in particolare, sul passato della guerriera, interpretata in questa occasione da Anya-Taylor Joy, dopo essere stata portata sul grande schermo da Charlize Theron nel film del 2015.

Nel cast ci sono anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II, meglio conosciuti per i loro ruoli nei recenti adattamenti cinematografici della serie di fumetti di Thor e Aquaman.

Le auto, ovviamente, saranno grandi protagoniste anche di questo capitolo, caratteristica di questa saga sin dal primo episodio negli anni ’70. Veloci e pronte ad effettuare inseguimenti e duelli.

Uscita

Come dicevamo, le riprese inizieranno nel mese di giugno ed avranno luogo in Australia, per il film più costoso mai girato nel paese, con oltre 850 posti di lavoro e grandi benefici per l’economia locale. L’uscita nelle sale è prevista tra due anni, il 23 giugno 2023. Salvo eventuali ritardi nella produzione, tra pandemia e altri possibili intralci.