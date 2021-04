L’Italia riparte in zona gialla: cosa si può fare da oggi

L’Italia riparte. Dopo quasi due mesi solo di zone rosse ed arancioni, seppur senza il lockdown totale di un anno fa, da oggi il Paese torna a vedere un po’ di luce ed a ‘respirare’. Non un ‘liberi tutti’ come hanno sottolineato più volte i componenti del Governo, ma comunque con maggiori libertà per le regioni in zona gialla.

I colori delle regioni

Buona parte dell’Italia entra nella zona con minori restrizioni, questo il quadro completo:

Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e province autonome di Bolzano e di Trento;

Zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta;

Zona rossa: Sardegna

Gli spostamenti

Chi si trova in zona gialla può circolare liberamente all’interno della propria regione, così come può spostarsi nelle altre regioni ‘gialle’. Per potersi spostare tra regioni ‘arancioni’ o ‘rosse’, esclusi i motivi di lavoro, salute o necessità per i quali basta l’autocertificazione, servirà il green pass. Un certificato che attesta l’avvenuta guarigione dal Covid, la vaccinazione o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti lo spostamento.

Resta il tanto discusso coprifuoco dalle 22 alle 5 e, fuori da questo orario, sarà anche possibile andare a trovare parenti ed amici, in un massimo di quattro persone, più i minorenni, oltre a quelle già conviventi all’interno dell’abitazione. Questo spostamento può avvenire solamente una volta al giorno.

Lo sport

Via libera allo sport, in zona gialla. Sarà possibile svolgere tutti gli sport, anche quelli di contatto, all’aperto, con l’unico divieto di non poter utilizzare gli spogliatoi. Dunque, è possibile anche giocare a calcetto o a basket con i propri amici. Ma non all’interno di una palestra.

Ristoranti e cinema

Si torna al ristorante o al bar, anche a cena, ma rigorosamente con consumazione all’aperto. Chi non ha lo spazio outdoor, dovrà limitarsi ad asporto fino alle 22 o alla consegna a domicilio.

Riapre anche la cultura. Teatri, cinema e sale da concerto tornano operative, con una capienza massima del 50%, ma comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso ed a 1.000 all’aperto.

Scuola e università

Fino alla terza media tutti in classe, in qualsiasi regione o colore, mentre in zona gialla si torna in classe anche alle superiori, con una presenza compresa tra il 70 ed il 100%. Anche per le università le cui attività si svolgeranno prioritariamente in presenza.

