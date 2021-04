Previsioni traffico e meteo 1-2 maggio 2021: un’Italia divisa a metà

Il mese di maggio si apre con il ritorno delle zone gialle e della possibilità di spostamenti tra regioni, vietati dallo scorso 21 dicembre. Anche se la festa dei lavoratori non coincide con il classico ponte, essendo sabato, tornerà un po’ di traffico su strade ed autostrade. Per chi si metterà in viaggio, sarà fondamentale rispettare le regole anti Covid: obbligo di non fare assembramenti, indossare le mascherine, oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di quelle sugli spostamenti in auto.

Previsioni traffico

Come dicevamo, tornerà un po’ di traffico su strade ed autostrade. Il maltempo non favorirà le gite fuoriporta al Nord, ma non mancherà comunque chi si metterà in viaggio magari per andare a trovare parenti e amici fuori regione, dopo oltre quattro mesi, quindi c’è possibilità di trovare qualche disagio nella serata di oggi, in uscita dalle città, e nel pomeriggio/sera di domenica per i rientri. Al centro-sud, anche se un po’ di regioni sono ancora tra arancione e rosso, ci saranno spostamenti anche verso le zone balneari.

Stanno terminando i lavori in Liguria, ma ci saranno ancora alcune chiusure, soprattutto notturne. In particolare, è chiuso al traffico il bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 2 maggio, provenendo da Milano, verso Livorno per lavori. L’entrata consigliata verso Livorno e l’uscita consigliata da Milano è Genova Ovest. Torna il blocco dei mezzi pesanti in autostrada: stop sabato e domenica, dalle 9 alle 22.

Previsioni meteo

Il meteo proporrà un’Italia divisa in due. Al Nord e sulla Toscana è previsto maltempo per tutto il weekend, con piogge ed anche forti temporali, con un miglioramento dalla tarda mattinata di domenica, mentre al Centro-Sud cielo sereno o poco nuvoloso.

Le temperature saranno comunque miti anche nelle regioni settentrionali, dove sono previste minime attorno ai 13-14 gradi e massime tra 18 e 20 gradi, mentre al Sud ci sarà un clima quasi estivo, con massime anche superiori ai 26-27 gradi.