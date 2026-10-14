Alfa Romeo Tonale MY 2027: avvistata senza camuffature [FOTO SPIA]

Un esemplare dell’Alfa Romeo Tonale MY 2027 è stato fotografato su strada senza alcuna camuffatura da Walter Vayr, noto car insider che ha diffuso gli scatti sulle proprie pagine social. Le immagini mostrano da vicino il frontale del C-SUV del Biscione, con lo scudetto e la firma luminosa a LED, nell’attesa di capire quali novità porterà l’aggiornamento di gamma.

Il prototipo in foto spia

Gli scatti ritraggono la Tonale con carrozzeria in una tonalità scura di grigio, priva di camuffature e con la targa anteriore non leggibile. Nelle immagini si distinguono bene i fari a LED con la caratteristica firma luminosa a tre elementi, lo scudetto Alfa Romeo con le lamelle orizzontali e le prese d’aria laterali del paraurti, oltre alla grande griglia inferiore.

Alfa Romeo Tonale MY 2027: il frontale con scudetto e fari a LED [foto spia di Walter Vayr]

Il dettaglio ravvicinato dello scudetto permette di osservare con precisione le finiture del frontale, mentre le foto di profilo mostrano la linea del C-SUV e i cerchi in lega a razze, con il logo del marchio al centro.

Alfa Romeo Tonale MY 2027: il dettaglio dello scudetto e delle prese d’aria [foto spia di Walter Vayr]

Cosa sappiamo della Tonale

L’attuale Tonale è la versione restyling del C-SUV di Arese, già in commercio sul mercato italiano con una gamma articolata in più allestimenti e tre motorizzazioni: diesel 1.6 Multijet da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, ibrida 1.5 benzina con elettrificazione a 48 Volt da 175 CV e cambio automatico TCT a 7 marce, e ibrida plug-in con il 1.5 turbo Multiair II da 270 CV, cambio automatico a 6 velocità e trazione integrale Q4.

Alfa Romeo Tonale MY 2027: il profilo laterale con i cerchi in lega [foto spia di Walter Vayr]

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle eventuali novità dell’anno modello 2027: le foto spia confermano soltanto che i test su strada proseguono e che la vettura è ormai molto vicina alla veste definitiva. Appena Alfa Romeo diffonderà informazioni ufficiali, aggiorneremo l’articolo.

Domande frequenti sull’Alfa Romeo Tonale MY 2027

Che cos’è l’Alfa Romeo Tonale MY 2027?

È l’esemplare dell’anno modello 2027 del C-SUV Alfa Romeo, fotografato su strada da Walter Vayr.

Chi ha scattato le foto spia?

Walter Vayr, noto car insider, che ha pubblicato le immagini sulle proprie pagine social.

La vettura era camuffata?

No: negli scatti la Tonale appare senza camuffature, con la sola targa anteriore non leggibile.

Cosa si nota nel frontale?

I fari a LED con firma luminosa a tre elementi, lo scudetto con lamelle orizzontali e le prese d’aria laterali del paraurti.

Quali motorizzazioni offre oggi la Tonale?

Diesel 1.6 Multijet da 130 CV, ibrida 1.5 con elettrificazione a 48 Volt da 175 CV e ibrida plug-in 1.5 turbo da 270 CV con trazione integrale Q4.

Ci sono novità ufficiali per il 2027?

Al momento no: Alfa Romeo non ha ancora diffuso informazioni ufficiali sull’anno modello 2027.

Vota: post