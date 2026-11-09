ASI in Pista 2026: Lancia Aurelia B24 S del 1957 eletta Best of Paddock

L’appuntamento autunnale con ASI in Pista, il track dey dedicato alle auto storiche organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, si è chiuso all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, con l’elezione della Best of Paddock e l’assegnazione di diversi premi speciali. Sono state più di cento le vetture, tra veicoli stradali e modelli da competizione, che hanno girato in pista con una parata di preziose rappresentanti di epoche diverse che si sono affiancate in una sorta di grande narrazione automobilistica in movimento.

La regina del paddock

In mezzo alle tante vetture storiche presenti a Varano a spiccare è stata la Lancia Aurelia B24 S del 1957, Targa Oro ASI del collezionista Ruggero Antonicci, che ha conquistato il titolo di Best of Paddock. Un esemplare che richiama anche il 120° anniversario del marchio torinese, di cui incarna stile, eleganza e innovazione.

Gli altri premi

Oltre al premio conquistato dalla Lancia Aurelia B24 S, sono stati assegnati diversi altri riconoscimenti durante la giornata in pista firmata ASI. Il titolo di Regina della Pista è stato conquistato dalla Chevron B73 Sport Prototipo del 1995 di Fabio Montani, mentre il premio Regina dei Rally è andato alla Opel Kadett GTE del 1978 di Daniele Bossi. Nella categoria Gran Turismo a trionfare è stata la De Tomaso Pantera Gruppo 3 del 1972 di Fabrizio Ferrari, mentre tra le Youngtimer il premio è stato vinto dalla MINI John Cooper Works GP del 2006 di Gabriele Bisconcini.

Premi speciali

Tra gli altri titoli assegnati a Varano, la Dallara F3 80 di Paolo Meloni si è portata a casa l’inedito riconoscimento Dallara Formula 3 Revival, mentre la Fiat Panda 4×4 ex Dakar di Mauro Dalmasso ha ricevuto il Premio Targa Oro ASI assegnato dalla Commissione Tecnica. Il Premio Città di Varano è andato all’Alfa Romeo Alfasud Trofeo del 1976 di Roberto Cognolato, protagonista de “La corsa per il Friuli”, disputata a Varano nel 1976 per raccogliere fondi a favore dei terremotati. Il Memorial Andrea de Adamich è stato invece assegnato all’Alfa Romeo GTA (1965) di Massimo Bortolami.

Il tributo a de Adamich, talk e Dallara Formula 3 Revival

A un anno dalla scomparsa, la manifestazione dell’ASI ha reso omaggio ad Andrea de Adamich. Con la Scuderia de Adamich sono state celebrate le auto della sua carriera da pilota e i modelli più utilizzati del suo Centro Internazionale di Guida Sicura, che ha sede proprio a Varano.

Tra le attività di quest’edizione di ASI in Pista c’è stato anche il talk, condotto da Guido Schittone, sull’epoca d’ora della velocità, con le testimonianze di diversi protagonisti del motorsport tra cui Arturo Merzario, Nicola Larini, Piero Liatti, Antonio Tamburini e Fabio Mancini. Altra novità dell’edizione di quest’anno è stato il Dallara Formula 3 Revival, un evento nell’evento che ha riunito le monoposto firmate dalla factory di Varano.

Domande frequenti su ASI in Pista 2026

Che cos’è ASI in Pista?

ASI in Pista è un evento organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI), dedicato alle automobili storiche e da competizione. La manifestazione si svolge all’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari e permette ai partecipanti di portare in circuito vetture di diverse epoche, celebrando la storia dell’automobilismo.

Quale auto ha vinto il premio Best of Paddock ad ASI in Pista?

Il riconoscimento Best of Paddock è stato assegnato alla Lancia Aurelia B24 S del 1957, appartenente al collezionista Ruggero Antonicci. L’esemplare, insignito della Targa Oro ASI, è stato premiato per rappresentare stile, eleganza e innovazione del marchio torinese.

Quali sono le altre auto premiate ad ASI in Pista?

Tra le vetture premiate figurano la Chevron B73 Sport Prototipo del 1995, vincitrice del titolo Regina della Pista, la Opel Kadett GTE del 1978, premiata come Regina dei Rally, e la De Tomaso Pantera Gruppo 3 del 1972, vincitrice nella categoria Gran Turismo. Tra le Youngtimer ha trionfato la MINI John Cooper Works GP del 2006.

Dove si svolge ASI in Pista?

ASI in Pista si svolge all’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Il circuito ospita l’appuntamento dedicato alle auto storiche, con sessioni in pista, riconoscimenti alle vetture partecipanti, incontri con protagonisti del motorsport e iniziative celebrative.

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