BMW i3 Touring, la nuova Serie 3 wagon elettrica si mostra al Nurburgring

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Si avvicina sempre di più il debutto della BMW Serie 3 Touring elettrica, la nuova station wagon a zero emissioni della Casa bavarese che è stata recentemente filmata mentre era alla prese con una serie di test sulla tracciato del Nurburgring. Le immagini che mostrate dal video spia, pubblicato dal canale YouTube CarSpyMedia, hanno per protagonista un prototipo della i3 Touring (questo è il nome che dovrebbe adottare il modello) che è stato pizzicato sia da fermo, mentre era parcheggiato durante le operazioni di ricarica attaccato alla colonnina, che in azione, mentre effettuava alcuni giri lanciati sul circuito tedesco.

Coperture su anteriore e posteriore della vettura

Il muletto di prova protagonista sul tracciato dell’Inferno Verde adotta ancora una volta la pellicola camouflage su anteriore e posteriore, nascondendo il design delle estremità della i3 Touring che sta dunque proseguendo il suo percorso di sviluppo in vista del debutto sul mercato che è atteso per il prossimo anno. Il nuovo modello, che sarà la prima wagon elettrica derivata dalla Serie 3 ci mostrerà per la prima volta il nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse di BMW su questo tipo di carrozzeria.

Stesso muso della i3 berlina

Nonostante il camuffamento mimetico che copre muso e coda, è possibile intuire buona parte del look finale della BMW i3 Touring, suggerendo che la fase di sviluppo è vicina alla conclusione. Il frontale dovrebbe riprendere quello della BMW i3 berlina, così da mantenere riconoscibilità stilistica tra le due varianti. Le differenze principali si concentreranno nella parte posteriore, dal montante B in poi, dove il tetto più lungo e il portellone ridisegnato definiranno le proporzioni della versione Touring.

Attese la stesse motorizzazioni della berlina

Sotto la carrozzeria non dovrebbero esserci sorprese, con le indiscrezioni emerse finora che indicano la condivisione della meccanica con la berlina, a partire dalla i3 50 xDrive equipaggiata da due motori elettrici e batteria da 108,7 kWh, per una potenza complessiva di 463 CV e una coppia massima di 645 Nm. Ma sulle caratteristiche tecniche e sulla gamma motori non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, con BMW che per il momento si è limitata a confermare che la i3 Touring verrà prodotta a Monaco di Baviera insieme alla versione berlina. In futuro la gamma potrebbe ulteriormente allargarsi, con una nuova Serie 3 Touring con motori termici, mentre per il 2027 è confermato l’arrivo della sportiva M3 berlina, alla quale potrebbe seguire più avanti una M3 Touring.

Quando arriverà la nuova BMW i3 Touring?

La nuova BMW i3 Touring, versione station wagon elettrica della Serie 3, dovrebbe debuttare sul mercato nel 2027. Attualmente il modello è impegnato nei test di sviluppo, come dimostrano le recenti foto spia e le riprese sul circuito del Nurburgring.

Quale motore avrà la BMW i3 Touring elettrica?

Secondo le indiscrezioni, la BMW i3 Touring potrebbe condividere la meccanica con la berlina i3 50 xDrive, dotata di due motori elettrici, trazione integrale, potenza complessiva di 463 CV e coppia massima di 645 Nm. Queste caratteristiche non sono ancora state confermate ufficialmente per la Touring.

Quale autonomia avrà la BMW i3 Touring?

La BMW i3 Touring dovrebbe adottare la stessa tecnologia della berlina i3, che prevede una batteria da 108,7 kWh nella versione 50 xDrive. L’autonomia ufficiale della variante station wagon non è stata ancora comunicata e sarà necessario attendere la presentazione per conoscere i dati definitivi.

Dove verrà prodotta la nuova BMW i3 Touring?

BMW ha confermato che la nuova i3 Touring verrà prodotta nello stabilimento di Monaco di Baviera, in Germania, insieme alla versione berlina. La station wagon sarà il primo modello familiare elettrico derivato dalla nuova generazione Neue Klasse della Casa bavarese.

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