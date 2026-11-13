BMW Serie 7, Larte Design firma un nuovo kit tuning in fibra di carbonio

La BMW Serie 7, berlina ammiraglia della Casa bavarese, incontra lo specialista del tuning Larte Design per diventare una vettura decisamente più esclusiva e sorprendente, dove l’upgrade in termini di sportività estetica si integra con la tradizionale eleganza e raffinatezza della berlina dell’Elica. La BMW Serie 7 reinterpretata da Larte Design personalizza gli esterni con un pacchetto stilistico in fibra di carbonio, personalizzabile in diversi colori.

Splitter anteriore e minigonne a lama

Partendo dal frontale della BMW Serie 7, Larte Design ridisegna il cofano, mentre sotto il paraurti fa la sua comparsa uno splitter anteriore che aggiunge un tocco sportivo senza penalizzare l’altezza da terra. Gli elementi aggiuntivi in carbonio proseguono sulle fiancate, dove trovano posto anche delle nuove minigonne a lama che rendono più dinamica la silhouette e proteggono le soglie originali della vettura da usura e piccoli danni.

Posteriore più cattivo

La personalizzazione di Larte Design passa anche dalle ruote, con la BMW Serie 7 che adotta dei nuovi cerchi forgiati su misura, con raggi fitti e finitura in nero lucido, che uniscono materiali leggeri e design ricercato. Anche il posteriore della berlina tedesca è stato rivisto accuratamente, con il nuovo spoiler sul portellone del bagagliaio che ridisegna il profilo della vettura, ne migliora l’aerodinamica e aggiunge un dettaglio elegante. A contribuire all’aspetto ancor più potente e deciso della coda della Serie 7 c’è anche il nuovo diffusore con cover laterali e alette aerodinamiche.

Luci freno aggiuntive

Alle novità estetiche, il pacchetto di Larte Design aggiunge sulla Serie 7 anche un elemento funzionale, ovvero le luci freno supplementari, visibili sotto il paraurti, che sono perfettamente sincronizzate con l’impianto originale dell’auto, garantendo dunque un’installazione pulita che non richiede l’aggiunta di nuovi pulsanti e nessuna modifica invasiva dell’abitacolo. Strizzando l’occhio a chi cerca una Serie 7 fuori dall’ordinario, il kit Larte Design offre anche ampia libertà di scelta, permettendo, in alternativa al pacchetto completo, di acquistare ogni componente aggiuntivo singolarmente.

Domande frequenti su BMW Serie 7 by Larte Design

Quali modifiche introduce Larte Design sulla BMW Serie 7?

Il pacchetto di Larte Design introduce numerose novità estetiche, tra cui un cofano ridisegnato, uno splitter anteriore, minigonne laterali in fibra di carbonio, uno spoiler posteriore e un diffusore modificato con cover laterali e alette aerodinamiche.

Il kit tuning Larte Design per BMW Serie 7 è realizzato in fibra di carbonio?

Sì, il pacchetto stilistico utilizza elementi aggiuntivi in fibra di carbonio, disponibili in diverse finiture per consentire un’ampia personalizzazione degli esterni della berlina bavarese.

Quali cerchi monta la BMW Serie 7 personalizzata da Larte Design?

La berlina adotta nuovi cerchi forgiati su misura, caratterizzati da numerosi raggi e da una finitura nero lucido. Una soluzione che combina leggerezza dei materiali e design sportivo.

È possibile acquistare singolarmente i componenti del kit Larte Design per BMW Serie 7?

Sì, non è necessario acquistare l’intero pacchetto: Larte Design permette di scegliere anche i singoli componenti aggiuntivi, offrendo maggiore libertà nella personalizzazione della BMW Serie 7.

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