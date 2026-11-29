Da domenica 29 novembre 2026 è operativo l’Euro 7, il Regolamento UE 2024/1257. Per la prima volta la normativa valuta l’impatto ambientale dell’auto nel suo complesso, includendo non solo lo scarico ma anche le emissioni di freni e pneumatici e le auto elettriche.

Le nuove regole non riguardano le auto già in circolazione: per i veicoli già immatricolati o acquistati non sono previsti adeguamenti retroattivi.

Indice

Il calendario di applicazione

Le date principali dell’Euro 7 sono queste:

29 novembre 2026 : i nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri devono rispettare l’Euro 7 per ottenere l’omologazione;

: i nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri devono rispettare l’Euro 7 per ottenere l’omologazione; 29 novembre 2027 : scadono i certificati di conformità Euro 6 e i veicoli nuovi non conformi non potranno più essere immatricolati o venduti, salvo eccezioni;

: scadono i certificati di conformità Euro 6 e i veicoli nuovi non conformi non potranno più essere immatricolati o venduti, salvo eccezioni; 29 maggio 2028 per gli autobus e 29 maggio 2029 per i mezzi pesanti;

per gli autobus e per i mezzi pesanti; 1° luglio 2030: piccole serie di auto e veicoli commerciali leggeri.

Cosa cambia per le auto già in circolazione

Per chi ha già un’auto, o la acquista prima delle scadenze, non cambia nulla sul piano dell’Euro 7: i veicoli già immatricolati restano utilizzabili e non sono previste misure punitive. Restano valide, naturalmente, le ordinanze locali sulla circolazione.

Scarico, freni e pneumatici

Allo scarico i limiti restano sostanzialmente invariati rispetto all’Euro 6. Cambia la misurazione delle particelle solide, con il diametro minimo che scende da 23 a 10 nanometri. I dispositivi antinquinamento devono funzionare per 160.000 km o 8 anni, poi per 200.000 km o 10 anni, con limiti maggiorati del 20%.

Per i freni, fino al 31 dicembre 2029 il limite di particolato è di 3 mg/km per le auto elettriche e di 7 mg/km per benzina, diesel, ibride, plug-in e idrogeno; dal 2030 è previsto un nuovo aggiornamento.

Per i pneumatici arrivano nuovi standard sulle microplastiche rilasciate dal rotolamento, con limiti di abrasione da luglio 2028 per la categoria C1 (auto), dal 1° aprile 2030 per la C2 (furgoni) e dal 1° aprile 2032 per la C3 (mezzi pesanti).

Batterie e passaporti digitali

Sulle auto elettriche l’Euro 7 fissa una capacità utile minima della batteria: per le auto passeggeri l’80% fino a 5 anni o 100.000 km e il 72% fino a 8 anni o 160.000 km. Per i veicoli commerciali leggeri la soglia è del 75% nei primi cinque anni e del 67% entro l’ottavo anno o 160.000 km.

Dal maggio 2028 ogni veicolo avrà un passaporto ambientale digitale con emissioni di CO2 e inquinanti, consumi, potenza e rendimento della batteria, consultabile con un QR code o dal sistema multimediale di bordo; non sostituisce il libretto di manutenzione.

Il passaporto digitale della batteria, previsto dal Regolamento UE 2023/1542, sarà invece obbligatorio dal 18 febbraio 2027 per le batterie di trazione di auto elettriche e plug-in e riporterà composizione chimica, materiali, prestazioni, impronta di carbonio e quota di materiali riciclati.

Domande frequenti su Euro 7

Da quando è operativo l’Euro 7?

Dal 29 novembre 2026 per i nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri; dal 29 novembre 2027 per i veicoli nuovi in generale, con la scadenza dei certificati Euro 6.

Le auto già in circolazione devono adeguarsi?

No, non sono previsti adeguamenti retroattivi: le auto già immatricolate o acquistate restano utilizzabili.

L’Euro 7 riguarda anche le auto elettriche?

Sì: valuta le emissioni di freni e pneumatici e fissa una capacità utile minima per le batterie.

Cos’è il passaporto digitale della batteria?

È un documento digitale, obbligatorio dal 18 febbraio 2027 per le batterie di trazione di elettriche e plug-in, con composizione chimica, materiali, prestazioni, impronta di carbonio e materiali riciclati.

Vota: post