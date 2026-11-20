La Fabbrica Italiana Produzione Autoveicoli (FIPA) ha annunciato la firma del contratto per il suo primo stabilimento, che sarà avviato tra pochi mesi in un complesso industriale delle Marche. Qui, entro fine maggio 2027, partirà la produzione della SC01, la sportiva elettrica sviluppata tra Italia e Cina che è stata presentata qualche mese fa, di cui FIPA è importatore e costruttore unico autorizzato per l’Unione Europea.

Previsto l’impiego di 285 addetti entro il 2030

Il piano industriale messo nero su bianco da FIPA sarà graduale, prevedendo una serie di step: si partirà con 2.000 metri quadrati produttivi dedicati alla SC01, un magazzino di 2.750 metri quadrati e un piazzale logistico di 20.000 metri quadrati. Entro i primi 12 mesi dall’apertura si aggiungeranno altri 11.000 metri quadrati e, entro due anni, la superficie produttiva salirà a 24.000 metri quadri. A livello di impatto occupazionale, inizialmente si partirà con 50 lavoratori, per arrivare a 285 entro la fine del 2030. L’ubicazione esatta dello stabilimento verrà comunicata nelle prossime settimane.

A maggio 2027 inaugurazione del sito e consegna della prima SC01

FIPA, indicando un preciso cronoprogramma che spera anche di anticipare nei tempi, rende noto che da gennaio a marzo 2027 è prevista la ristrutturazione degli spazi, tra aprile e maggio l’installazione delle linee e il completamento dell’omologazione europea, per arrivare a fine maggio con l’inaugurazione dello stabilimento, in concomitanza della consegna della primo esemplare europeo della SC01. A tal proposito, entro la fine di novembre, saranno annunciate il prezzo, le caratteristiche europee e le modalità di assegnazione della sportiva elettrica in serie limitata.

Partendo da una piccola serie, come nel caso della SC01, permetterà a FIPA di avviare e affinare processi, omologazioni e canali con i fornitori prima di volumi più alti. Dopo la SC01, l’impianto accoglierà linee di serie per quadricicli elettrici e veicoli leggeri, sull’esperienza di ITB AUTO, la società da cui FIPA nasce, che in tre anni ha costruito una rete di oltre 40 dealer per i quadricicli Desner.

Assemblaggio e non solo

Nello stabilimento marchigiano il team FIPA si occuperà del processo di assemblaggio, curando elettronica di controllo, meccatronica, collaudo, omologazione e graduale sostituzione di componenti con parti europee. Nella fabbrica troveranno spazio anche prototipazione e omologazione di modelli proprietari. “Partiamo da un’auto e da uno stabilimento che cresce un passo alla volta”, ha dichiarato il fondatore e amministratore unico di FIPA Wenyu Sun (Angelo).

A giugno a Bergamo il primo Eurasia EV Show and Forum

Subito dopo l’avvio delle attività delle stabilimento FIPA, in veste di organizzatore, sarà grande protagonista di Eurasia EV Show and Forum, dal 10 al 13 giugno 2027 alla Fiera di Bergamo. Si tratta di una manifestazione, con due riservati agli operatori (10 e 11 giugno) e due aperti al pubblico (12 e 13 giugno), che riunisce i marchi cinesi e la filiera automotive italiana. Per la prima edizione dell’evento, fa sapere FIPA, sono già stati avviati i contatti con circa 20 costruttori cinesi.

Dove sorgerà la fabbrica FIPA per la produzione della SC01?

Il primo stabilimento di FIPA sarà realizzato in un complesso industriale nelle Marche. L’ubicazione esatta non è stata ancora comunicata e verrà resa nota nelle prossime settimane.

Quando inizierà la produzione italiana della SC01 elettrica?

L’avvio della produzione è previsto entro la fine di maggio 2027. Tra gennaio e marzo sono programmati i lavori di ristrutturazione degli spazi, mentre tra aprile e maggio saranno installate le linee produttive e completata l’omologazione europea.

Quanti posti di lavoro creerà il nuovo stabilimento FIPA?

Il piano industriale prevede una partenza con 50 lavoratori, con una crescita progressiva fino a raggiungere 285 occupati entro la fine del 2030.

Quali auto verranno prodotte nello stabilimento FIPA oltre alla SC01?

Dopo l’avvio della produzione della SC01, lo stabilimento ospiterà linee dedicate a quadricicli elettrici e veicoli leggeri. Sono inoltre previste attività di prototipazione e omologazione di modelli proprietari FIPA.

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