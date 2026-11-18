Ford ha deciso di omaggiare le proprie radici svelando la Ford Mustang GTD 1901 (2028), un’esclusiva edizione speciale che tributa il passato della Casa dell’Ovale Blu riportandoci indietro di oltre un secolo. Questa particolare versione della muscle car americana celebra la leggendaria vittoria di Henry Ford nel 1901 a bordo della sua prima auto da corsa, la vettura bicilindrica Sweepstakes da 26 CV, il cui trionfo gli garantì i fondi necessari per fondare la Ford Motor Company, dando così il via alla storia di quello che in breve tempo sarebbe diventato uno dei costruttori automobilistici più importanti del mondo.

Livrea che richiama l’aspetto della Sweepstakes di 125 anni fa

Combinando la grande eredità sportiva dei brand con un’ingegneria all’avanguardia, la Ford Mustang GTD 1901 si presenta con una suggestiva estetica che trasforma la storica palette cromatica nera e rosso scuro dell’originale Sweepstakes in una livrea moderna e di grande impatto. Sulla carrozzeria in Royal Red della muscle car americana spicca l’effetto contrasto della striscia racing nera decentrata e attraversata al centro da una linea in rosso accesso. A creare ulteriore senso dinamico ci pensano le linee diagonali che si estendono sull’altra parte di cofano e tetto della vettura, mentre la fibra di carbonio a vista caratterizza gran parte dei componenti aerodinamici dell’auto, compreso l’imponente alettone posteriore attivo. Sulla Ford Mustang GTD 1901 è presente di serie il pacchetto aerodinamico, con la possibilità di optare a richiesta per i cerchi in magnesio, nelle tonalità Black o Luster Nickel, che consentono di ridurre il peso complessivo della vettura di 22,8 kg.

Abitacolo di lusso tra materiali pregiati e dettagli esclusivi

Gli interni della Ford Mustang GTD 1901 sono lontani dai consueti abitacoli spartani delle vetture pensate per correre in pista, caratterizzandosi invece per dettagli lussuosi ed elementi personalizzati. I sedili sono rivestiti in pelle Mahogany Red, con cuciture a contrasto Race Red, tinta che si estende fino a bordi delle cinture di sicurezza richiamando la striscia sulla carrozzeria. Il cruscotto è ricoperto in pelle pieno fiore, che riveste anche pennelli portiere e console centrale, mentre sulla parte interna del volante spicca il pregiato rivestimento in camoscio Mahogany Red. Non mancano poi i dettagli ultra-esclusivi come gli elementi in titanio stampato in 3D che troviamo su leva del cambio, selettore del cambio e targhetta identificativa con inciso il numero di telaio, posizionata sul lato passeggero del cruscotto.

Spinta dal V8 5.2 da 826 CV

La Ford Mustang GTD 1901 è spinta dal motore V8 sovralimentato da 5.2 litri che scarica sulle ruote posteriori 826 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima, affiancati al cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. La nuova Ford Mustang GTD 1901 sarà ordinabile da fine 2026 con le prime consegne attese per il secondo trimestre 2027. Relativamente a numero di esemplari e al prezzo, la Casa nordamericana non ha ancora fornito dettagli, limitandosi ad anticipare che questa variante rappresenterà circa il 20% della produzione totale del modello.

Quanti CV ha la Ford Mustang GTD 1901?

La Ford Mustang GTD 1901 è equipaggiata con un motore V8 sovralimentato da 5.2 litri, capace di erogare 826 CV e 900 Nm di coppia massima. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

Perché Ford ha scelto il nome Mustang GTD 1901?

Il nome celebra il 1901, anno in cui Henry Ford conquistò una storica vittoria automobilistica al volante della Sweepstakes, una vettura da corsa bicilindrica da 26 CV. Quel successo gli permise di ottenere i finanziamenti necessari per fondare la Ford Motor Company.

Quando arriva la Ford Mustang GTD 1901 e quanto costa?

Gli ordini della Ford Mustang GTD 1901 saranno aperti dalla fine del 2026, mentre le prime consegne sono previste per il secondo trimestre del 2027. Ford non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale né il numero esatto di esemplari previsti.

Cosa cambia nella Ford Mustang GTD 1901 rispetto alla GTD?

La GTD 1901 si distingue per una livrea esclusiva Royal Red con strisce racing nere e dettagli rossi, oltre a un abitacolo impreziosito da rivestimenti in pelle Mahogany Red, cuciture Race Red ed elementi in titanio stampati in 3D. Di serie è previsto anche il pacchetto aerodinamico, mentre a richiesta sono disponibili cerchi in magnesio che permettono di risparmiare 22,8 kg di peso.

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