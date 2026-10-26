Garage Italia Spiaggina M: arriva la versione allungata dell’icona elettrica

Garage Italia presenta una nuova versione della Spiaggina, l’icona elettrica ispirata alla Dolce Vita costruita sulla base della Fiat 500. Accanto alla Spiaggina originale debutta ora la Spiaggina M, una variante allungata pensata per offrire maggiore libertà di scelta a seconda delle esigenze e delle occasioni d’uso.

17 cm in più sul posteriore per il comfort dei passeggeri

La Spiaggina M si distingue per un allungamento di 17 cm concentrato sulla parte posteriore della vettura, con l’obiettivo di migliorare il comfort dei passeggeri senza stravolgere le proporzioni inconfondibili del design originale. Resta quindi riconoscibile il linguaggio stilistico della Spiaggina, pensato da Garage Italia come una celebrazione dello stile italiano e della sostenibilità, declinato ora in due lunghezze differenti.

Interni artigianali firmati Bonacina

Gli interni della Spiaggina nascono dalla collaborazione con Bonacina, realtà simbolo dell’artigianato italiano nella lavorazione del vimini dal 1889. Sedili e accessori, come il cestino da picnic, sono realizzati a mano in rattan naturale o tinto, oppure in Polycore, un materiale innovativo per esterni pensato per resistere al sole e alla salsedine marina. Ogni dettaglio è completamente personalizzabile: colori, finiture e tessuti possono essere abbinati allo stile della vettura, per un’esperienza raffinata che richiama la migliore tradizione del Made in Italy. Tra i tessuti disponibili figurano le collezioni Mariaflora, declinate in diverse fantasie, motivi geometrici, tinte unite e righe.

Motore elettrico, 140 km di autonomia e produzione limitata

Dal punto di vista tecnico, la Spiaggina monta un motore elettrico trifase asincrono brushless da 10 kW, posizionato al retrotreno, per una coppia massima di 82 Nm a 1.734 giri/min. La trazione è posteriore, con cambio a presa diretta e inversione elettronica di marcia; la velocità massima è di 75 km/h. La batteria, di tipo LiFePO4, ha una capacità di 11 kWh e garantisce un’autonomia di 140 km nel ciclo di guida WLTP, con una ricarica completa in 4 ore tramite caricatore da 2,75 kW.

Le dimensioni complessive sono di 2.945 x 1.320 x 1.232 mm (lunghezza x larghezza x altezza), con un passo di 1.840 mm e un’altezza da terra di 130 mm. Il peso a vuoto varia tra 520 e 600 kg a seconda degli allestimenti, mentre l’abitacolo può ospitare fino a quattro persone. Tra i dettagli distintivi, il caratteristico specchietto retrovisore centrale e i tappetini ItalDek in Eva Ultra, impermeabili e ispirati alle superfici nautiche di pregio. Garage Italia sottolinea che la Spiaggina viene prodotta in pochi esemplari ogni anno, rendendo ogni vettura intrinsecamente esclusiva.

Il prezzo di partenza della Spiaggina è di 85.000 euro, IVA esclusa. La vettura è configurabile direttamente sul sito ufficiale di Garage Italia, dove è disponibile anche un configuratore online per personalizzare colori, tessuti e finiture.

Domande frequenti sulla Garage Italia Spiaggina

Quanto costa la Garage Italia Spiaggina?

Il prezzo di partenza è di 85.000 euro, IVA esclusa.

Che differenza c’è tra Spiaggina e Spiaggina M?

La Spiaggina M è una versione allungata di 17 cm sul posteriore rispetto alla Spiaggina originale, pensata per offrire maggiore comfort ai passeggeri mantenendo le proporzioni del design originale.

Qual è l’autonomia della Garage Italia Spiaggina?

La Spiaggina ha un’autonomia di 140 km nel ciclo di guida WLTP, grazie a una batteria LiFePO4 da 11 kWh con una velocità massima di 75 km/h.

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