Huettl: “GSE porta l’eredità delle prestazioni Opel nell’elettrico”

L’Opel Corsa GSE ha vinto il ‘Golden Steering Wheel 2026’ ed ha regalato al marchio tedesco il 23° successo in questo prestigioso premio, assegnato dal magazine tedesco Auto Bild. Fa seguito alla vittoria dello scorso anno della Mokka GSE, portando così in primo piano questo brand legato alle versioni prestazionali dei nuovi modelli elettrici del marchio del Fulmine. Un importante riconoscimento, in un periodo di grandi cambiamenti per il mondo dell’auto.

”Auto che trasmettono emozioni autentiche”

I dubbi che stanno accompagnando la transizione elettrica, in particolare per le vetture legate al divertimento ed alle prestazioni, sono sempre molti da parte degli utenti. Per l’assenza del consueto sound dei propulsori termici e per sensazioni differenti. Ma questi premi possono aiutare i costruttori: “Questo successo è un altro traguardo importante per GSE – sono le parole di Florian Huettl, CEO di Opel, su Linkedin – mostra come stiamo portando l’eredità delle prestazioni di Opel nel presente elettrico, con auto che trasmettono emozioni autentiche”.

La Corsa GSE propone queste caratteristiche: “È una vera e propria hot hatch con DNA del motorsport. Unisce l’emozione della guida con l’usabilità quotidiana”. In particolare, con un’accelerazione importante: “Da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, più veloce di qualsiasi altra Opel di produzione attuale. Con 281 CV di prestazioni elettriche pure”. Un riconoscimento che aiuta anche guardando al futuro del settore elettrico: “È un momento da festeggiare con tutta la squadra. E che mi rende ancora più entusiasta per la strada che ci aspetta”.

La tradizione portata nell’elettrico

La sigla GSE è l’acronimo di Grand Sport Electric ed identifica i modelli ad alte prestazioni del marchio tedesco. La Corsa GSE è l’ultima nata ed è stata presentata lo scorso luglio, prima di fare la sua apparizione pubblica ufficiale al Salone di Parigi 2026. È l’erede diretta della Corsa GSi e OPC, che dal 1988 hanno definito il carattere sportivo della gamma, ma ora in chiave 100% elettrica. Diventando la Opel Corsa più potente mai realizzata da parte del marchio.

Rispetto alla versione tradizionale, la variante sportiva si riconosce per alcuni elementi specifici, come lo spoiler anteriore specifico o per le finiture e inserti neri nella parte inferiore del veicolo e sui larghi passaruota, così come per i cerchi sportivi da 18 pollici con le pinze Alcon gialle oppure per il badge GSE sui lati del veicolo. Anche all’interno dell’abitacolo non mancano elementi distintivi, come i sedili sportivi o le cinture di sicurezza gialle, un dettaglio ripreso dalle Corsa sportive del passato. Inoltre, sono presenti volante e inserti delle portiere rivestiti in Alcantara, bracciolo con cuciture gialle e cruscotto con il logo GSE su sfondo argento-grigio.

L’Opel Corsa GSE è spinta dal motore elettrico da 281 CV e 345 Nm di coppia massima, con un rapporto peso-potenza di 181 CV ogni 1.000 kg di massa. Valori che consentono alla hot hatch a zero emissioni di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, il tempo più basso tra le Opel attualmente in produzione. Infine, il telaio è stato ribassato ed è presente la trazione anteriore, abbinata ad un differenziale autobloccante Torsen multi-disco.

Che cosa ha vinto la Opel Corsa GSE nel 2026?

La Opel Corsa GSE ha conquistato il Golden Steering Wheel 2026, prestigioso riconoscimento assegnato dal magazine tedesco Auto Bild. Per Opel si tratta del 23° successo nella storia del premio, dopo la vittoria della Mokka GSE nell’edizione precedente.

Quali sono le prestazioni della Opel Corsa GSE?

La hot hatch elettrica dispone di un motore da 281 CV e 345 Nm di coppia massima. Accelera da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi, diventando la Opel attualmente in produzione più veloce nello scatto da fermo e la Corsa più potente mai realizzata.

Che cosa significa la sigla GSE?

GSE è l’acronimo di Grand Sport Electric e identifica i modelli ad alte prestazioni della gamma Opel. La Corsa GSE raccoglie l’eredità sportiva delle precedenti Corsa GSi e OPC, reinterpretandola in chiave completamente elettrica.

Quali caratteristiche tecniche distinguono la Corsa GSE?

Oltre al motore elettrico, la vettura presenta un telaio ribassato, trazione anteriore e differenziale autobloccante Torsen multi-disco. Tra gli elementi estetici figurano cerchi da 18 pollici, pinze Alcon gialle, spoiler specifico e dettagli sportivi nell’abitacolo, tra cui sedili dedicati e cinture di sicurezza gialle.

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