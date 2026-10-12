Hyundai TUCSON N Line: a Parigi la versione più sportiva della nuova generazione

Hyundai ha svelato al Salone di Parigi Nuova TUCSON N Line, la versione più sportiva della nuova generazione del suo C-SUV. Ha pacchetto esterno dedicato, cerchi da 20 pollici esclusivi e interni Black Monotone; la gamma comprenderà motorizzazioni mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid.

Design: look più ribassato e deciso

La N Line sviluppa il concept “The Boldest SUV” con il linguaggio Art of Steel, la firma luminosa H-Edge e i gruppi ottici posteriori Prism Rear Lamp. Il paraurti anteriore è più spigoloso, con spoiler pronunciato e prese aerodinamiche in nero satinato; ci sono minigonne laterali, modanature inferiori delle portiere in tinta, specchietti e inserti sul montante C in nero lucido, e badge N Line su frontale e parafanghi anteriori. Dietro, il paraurti integra inserti effetto diffusore e due terminali di scarico.

Nuova TUCSON N Line: cerchi da 20 pollici esclusivi

Interni Black Monotone

L’abitacolo è Black Monotone, con cuciture e dettagli rossi a contrasto su sedili, portiere e plancia. I sedili sportivi uniscono pelle e tessuto scamosciato, il volante N ha impugnature in pelle traforata, cuciture rosse e inserti in metallo scuro; pedaliera e poggiapiede sono in metallo e c’è il battitacco N Line.

Sedili in pelle e tessuto scamosciato con cuciture rosse

Motori e dotazioni

La N Line è disponibile con le motorizzazioni a trazione anteriore della gamma: la mild hybrid 48 V con 1.6 T-GDi da 110 kW/150 CV e doppia frizione a sette rapporti; la full hybrid, con batteria da 1,49 kWh e 180 kW/245 CV, cambio automatico a sei rapporti; la plug-in hybrid, con batteria da 17,1 kWh e 215 kW/292 CV, autonomia elettrica non ancora omologata. Il bagagliaio arriva a 613 litri VDA, il divano è frazionabile 40:20:40 con scorrimento di 150 mm. Il traino arriva a 1.910 kg per la full hybrid e 1.810 kg per la plug-in.

Pleos Connect, basato su Android Automotive OS, offre di serie il display da 17 pollici, con l’assistente vocale Gleo AI e aggiornamenti OTA. Fra le dotazioni: due slot Qi 2.0 da 15 W, due USB-C da 100 W per la seconda fila, Digital Key 2.0, Digital Centre Mirror, Forward Collision-Avoidance Assist 2.0, Highway Driving Assist 2.0, Child Presence Detection e, a richiesta, Micro Pixel Lighting con 25.600 pixel LED.

Paraurti posteriore con inserti effetto diffusore e doppi terminali

Un’interpretazione sportiva orientata al design

Hyundai precisa che la N Line punta soprattutto sul design e non è una versione ad alte prestazioni: mette la tecnologia, la versatilità e la gamma di Nuova TUCSON al servizio di chi vuole un look decisamente più sportivo. Prezzi e disponibilità per l’Italia non sono stati ancora comunicati.

Domande frequenti su Nuova Hyundai TUCSON N Line

Che cosa distingue la TUCSON N Line?

Pacchetto esterno dedicato, cerchi da 20 pollici esclusivi, interni Black Monotone con dettagli rossi e sedili in pelle e tessuto scamosciato.

Quali motori ha?

Mild hybrid 48 V da 150 CV, full hybrid da 245 CV e plug-in hybrid da 292 CV, tutti a trazione anteriore.

È una versione ad alte prestazioni?

No: Hyundai la presenta come un’interpretazione sportiva orientata al design.

Quanto è grande il bagagliaio?

Fino a 613 litri (VDA), con divano posteriore 40:20:40 scorrevole di 150 mm.

Che infotainment ha?

Pleos Connect con display da 17 pollici di serie e assistente vocale Gleo AI.

Quando arriva in Italia?

Prezzi e disponibilità non sono ancora stati comunicati.

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