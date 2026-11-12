Kallenius (Mercedes): “I motori termici vivranno per almeno 10-15 anni”

La transizione elettrica è sempre un tema in primo piano nel settore automotive, con un cambiamento meno veloce del previsto, ma che sta iniziando a prendere un po’ di piede in Europa, seppur con diverse velocità tra i vari paesi. Tuttavia, i motori termici stanno avendo ancora un peso molto rilevante nelle immatricolazioni e l’orizzonte temporale del 2035 è diventato meno un dogma, anche viste le ultime notizie provenienti dall’Unione Europea.

”Almeno 10 o 15 anni in più”

Mercedes ha sempre pensato ad una transizione fluida, senza eliminare immediatamente i propulsori a combustione, ma studiando diverse soluzioni per aumentarne l’efficienza, con soluzioni ibride all’avanguardia, anche per i motori diesel. “Se sei un operatore storico, non ti tagli la gamba su cui ti reggi adesso per costruirne una nuova”, sono le parole del CEO Ola Kallenius sulla strategia del marchio della Stella, in merito a questo cambiamento epocale.

Una decisione che si è rivelata sicuramente vincente, visto che altri marchi, puntando sul tutto elettrico da subito, hanno dovuto fare marcia indietro. E, secondo il massimo dirigente della casa tedesca, servirà ancora del tempo prima di vedere strade con solamente vetture elettriche: “Il motore a combustione rimarrà in circolazione per un minimo di 10, probabilmente 15 anni in più”. Arrivando cioè almeno al 2040, ma probabilmente anche oltre.

In questo decennio, si è assistito alla demonizzazione dei motori diesel. Un propulsore ritenuto (a torto) la principale fonte dell’inquinamento ed oggetto di restrizioni e di blocchi del traffico, anche per le versioni più recenti. Mercedes ha continuato a puntare anche su questa alimentazione, anche abbinandolo a soluzioni ibride. E continuerà a farlo: “La nostra gamma di motori diesel è pronta per il futuro”, ha rimarcato Kallenius, in riferimento ai nuovi requisiti Euro 7.

Il dogma del 2035 sta sparendo

Come in molti hanno sempre sostenuto, sarà soprattutto il mercato a definire quando arriverà il momento di dire definitivamente addio ai motori a combustione, non solamente le normative. Quest’ultime, comunque, si stanno modificando e, come dicevamo, ormai il 2035 solo elettrico praticamente non esiste più. L’Unione Europea, infatti, sta rivedendo il proprio piano legato al Green Deal e lascerà spazio anche alle altre motorizzazioni. Nei giorni scorsi, è arrivato il primo ok ufficiale, dalla Commissione Ambiente, al cambio di rotta.

L’ultima proposta prevede una riduzione al 95% delle emissioni medie dei costruttori, rispetto a quelle emesse nel 2021, con la possibilità di un ulteriore ‘sconto’ del 7,5%, se viene utilizzato acciaio a basse emissioni prodotto in Europa. Portando il limite all’87,5%. In questo modo, sarebbe possibile continuare ad immatricolare vetture termiche ed ibride anche dopo il 2035, con particolare attenzione ai veicoli ibridi plug-in, range extender e con carburanti ecologici. Eliminando, quindi, di fatto quello spauracchio, per costruttori e automobilisti, dello stop totale di modelli senza batteria.

Per quanto tempo resteranno in circolazione i motori termici secondo Ola Kallenius?

Il CEO di Mercedes ritiene che i motori a combustione resteranno sul mercato ancora per almeno 10 anni, probabilmente 15 o anche di più. Questo significa che potrebbero continuare a essere presenti sulle strade almeno fino al 2040, senza escludere un orizzonte temporale ancora più lungo. Secondo Kallenius, la transizione elettrica dovrà essere graduale e tenere conto delle esigenze del mercato.

Qual è la strategia di Mercedes per affrontare la transizione elettrica?

La casa tedesca punta su una transizione fluida, senza abbandonare immediatamente i motori tradizionali. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei propulsori a combustione, anche attraverso soluzioni ibride avanzate. Mercedes intende continuare a investire anche sul diesel, che secondo Kallenius è già pronto per i futuri requisiti Euro 7.

Che cosa potrebbe cambiare con la revisione delle regole europee sul 2035?

La nuova proposta europea prevede una riduzione del 95% delle emissioni medie dei costruttori rispetto al 2021, con un possibile ulteriore sconto del 7,5% grazie all’utilizzo di acciaio a basse emissioni prodotto in Europa. Il limite potrebbe così scendere all’87,5%.

Le auto termiche potranno essere vendute anche dopo il 2035?

La revisione delle regole potrebbe consentire di continuare a immatricolare vetture termiche e ibride anche dopo il 2035, con particolare attenzione a plug-in hybrid, range extender e veicoli alimentati con carburanti ecologici. Il mercato avrà quindi un ruolo importante nel determinare i tempi effettivi della transizione.

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