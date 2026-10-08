KINTO partner del piano di mobilità sostenibile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

KINTO, Mobility Company del Gruppo Toyota, conferma il proprio contributo al piano di mobilità sostenibile “Conversione Ecologica 2030” del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ampliando la fornitura di auto e veicoli commerciali per i dipendenti.

Ora l’intera gamma Toyota e Lexus, compresi i veicoli commerciali elettrici, sarà disponibile con soluzioni di noleggio a medio o lungo termine per favorire la transizione ecologica in corso nello Stato Pontificio. La cerimonia di consegna delle prime unità si è tenuta in Vaticano il 30 settembre, alla presenza dei Segretari Generali dello Stato della Città del Vaticano, l’Arcivescovo Emilio Nappa e l’Avvocato Giuseppe Puglisi Alibrandi, e del Direttore Generale di KINTO Italia, Vincent Van Acker.

Consegna KINTO in Vaticano: momento della cerimonia del 30 settembre.

L’accordo: due progetti per una mobilità a basse emissioni

KINTO e il Governatorato hanno siglato un accordo per la fornitura di veicoli a zero o basse emissioni a sostegno di “Conversione Ecologica 2030”, che ha l’obiettivo, tra l’altro, di ridurre l’impronta carbonica della flotta dello SCV attraverso la sostituzione graduale del parco circolante entro la fine del decennio.

L’intesa prevede inoltre un secondo progetto, rivolto ai dipendenti del Governatorato: una selezione di vetture della gamma Toyota e Lexus, accompagnata da formule di noleggio a medio e lungo termine, per incentivare il personale a scegliere veicoli innovativi ed ecosostenibili e favorire un più ampio processo di mobilità sostenibile.

Entrambi i progetti sono in linea con la strategia ambientale del Governatorato, che applica i principi dell’Enciclica “Laudato Sì” e dell’Esortazione Apostolica “Laudate Deum”, e con quella di KINTO, che mira a rendere sempre più sostenibile la mobilità di persone e merci attraverso soluzioni multi-tecnologiche.

Cerimonia di consegna KINTO al Governatorato vaticano.

Un’offerta multi-tecnologica

KINTO propone soluzioni a vari livelli di elettrificazione, per favorire una transizione tecnologica efficace in tempi brevi:

Full Hybrid , in grado di viaggiare per almeno il 50% del tempo in elettrico in contesto urbano, senza ricarica esterna;

, in grado di viaggiare per almeno il 50% del tempo in elettrico in contesto urbano, senza ricarica esterna; Plug-in Hybrid , con autonomie in EV oggi di oltre 120 km;

, con autonomie in EV oggi di oltre 120 km; 100% elettrici, con autonomie estese e ricarica veloce, disponibili anche per i veicoli commerciali.

Vincent Van Acker, Direttore Generale di KINTO Italia, ha dichiarato: «Siamo onorati di poter mettere al servizio della Città del Vaticano una flotta di modelli che vanno ben oltre una semplice scelta di mobilità». Secondo Van Acker, l’approccio multi-tecnologico del Gruppo Toyota unito alle soluzioni flessibili di KINTO è il modo più efficace e accessibile per gestire la transizione tecnologica nella mobilità.

KINTO in Italia

KINTO è il brand globale di mobilità del Gruppo Toyota e abbina le tecnologie della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus a un ecosistema di servizi: noleggio a lungo termine da 12 a 72 mesi con formula all-inclusive, noleggio mensile da 1 a 12 mesi, car sharing anche per aziende, carpooling aziendale e un’app di mobilità per pianificare gli spostamenti in tutta Italia, con trasporto pubblico locale, treni, taxi e pagamento della sosta.

Domande frequenti su KINTO e il Vaticano

Che cos’è il piano “Conversione Ecologica 2030”?

È il programma di mobilità sostenibile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che punta, tra l’altro, a ridurre l’impronta carbonica della flotta dello SCV sostituendo gradualmente il parco circolante entro la fine del decennio.

Che cosa fornisce KINTO al Governatorato?

Veicoli a zero o basse emissioni per la flotta dello SCV e, con un secondo progetto, una selezione di auto Toyota e Lexus con formule di noleggio a medio e lungo termine per i dipendenti.

Quando sono state consegnate le prime unità?

La cerimonia di consegna si è tenuta in Vaticano il 30 settembre.

Quali veicoli sono disponibili con le soluzioni di noleggio?

L’intera gamma Toyota e Lexus, compresi i veicoli commerciali elettrici, con noleggio a medio o lungo termine.

Quali livelli di elettrificazione propone KINTO?

Dai modelli Full Hybrid, in grado di viaggiare almeno il 50% del tempo in elettrico in ambito urbano senza ricarica esterna, ai Plug-in Hybrid con autonomie in EV oggi di oltre 120 km, fino ai modelli 100% elettrici.

Che servizi offre KINTO in Italia?

Noleggio a lungo termine (da 12 a 72 mesi), noleggio mensile (da 1 a 12 mesi), car sharing, carpooling aziendale e un’app di mobilità.

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