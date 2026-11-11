La Fiat Grizzly Fastback si mostra in Nero Cinema: nuove foto spia su strada

La Fiat Grizzly Fastback, nuovo SUV-Coupé del marchio torinese, torna sotto la luce dei riflettori con una serie di nuove foto spia che l’hanno immortalato in strada con la carrozzeria in tinta “Nero Cinema”, in una variante che sempre prefigurare la versione base del modello. Gli scatti della Fiat Grizzly Fastback, modello che ha fatto il suo debutto in anteprima al Salone dell’Auto di Torino 2026, sono stati pubblicati sui social dal carspotter Walter Vayr.

Sulla coda non c’è la barra luminosa a tutta larghezza

Le immagini ci fanno vedere il veicolo da più angolazioni, facendo emergere sul posteriore la novità più interessante, ovvero la firma luminosa che si limita alle sole estremità esterne, differente dunque da quella a tutta larghezza che abbiamo visto finora. Soffermando lo sguardo sulla coda di questo prototipo della Fiat Grizzly Fastback in Nero Cinema si possono notare i gruppi ottici posteriori caratterizzati da cinque piccoli segmenti rossi orizzontali che però non si estendono centralmente, con i fari che rimangono separati da una fascia scura con il logo Fiat al centro del portellone. Un elemento questo che caratterizzerà la versione entry-level del modello, con la firma luminosa a tutta larghezza che sarà invece una prerogativa delle varianti più ricche e accessoriate.

Profilo da coupé

Fotografato in strada insieme ad una nuova Lancia Gamma, visibile anch’esse in alcuni scatti, la nuova Fiat Grizzly Fastback mostra ancora una volta la silhouette slanciata e filante, con il profilo caratterizzato dalla linea del tetto che scende verso il lunotto, in tipico stile coupé, fino a raccordarsi con il piccolo spoiler integrato nel portellone. La tinta Nero Cinema è affiancata da elementi protettivi visibili su passaruota e parte inferiore delle portiere, mentre i cerchi delle ruote presentano forme geometriche con finitura di colore chiaro. Spostando lo sguardo sul frontale, si notano i fari sottili che incorniciano una fascia scura, con al centro il logo Fiat, sotto il quale si sviluppa la grande griglia sul paraurti.

Ordinabile da gennaio 2027, prezzi da 20.000 €

Mostrata il mese scorso al Salone di Parigi, la Fiat Grizzly Fastback misura una lunghezza di poco inferiore ai 4,5 metri offrendo maggiore capacità nel bagaglio rispetto alla Grizzly, 608 litri contro 545. La Fiat Grizzly, sia in versione standard che Fastback, faranno il loro debutto commerciale a inizio dell’anno prossimo, con gli ordini che prenderanno il via il 5 gennaio 2027. L’arrivo sul mercato di Grizzly e Grizzly Fastback sarà caratterizzato da una gamma di motorizzazioni variegata, che comprenderà opzioni benzina, ibride ed elettriche, e da un prezzo d’attacco che, in attesa di conoscere il listino ufficiale, sarà di circa 20.000 € per entrambe le varianti di carrozzeria.

Domande frequenti su Fiat Grizzly Fastback

Quando arriva sul mercato la nuova Fiat Grizzly Fastback?

La nuova Fiat Grizzly Fastback debutterà sul mercato all’inizio del 2027. L’apertura degli ordini è prevista per il 5 gennaio 2027, insieme a quella della Fiat Grizzly con carrozzeria tradizionale.

Quanto costerà la nuova Fiat Grizzly Fastback?

Il prezzo di partenza della Fiat Grizzly Fastback dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro. Si tratta di una cifra indicativa, in attesa della comunicazione ufficiale del listino da parte di Fiat.

Quali motorizzazioni avrà la Fiat Grizzly Fastback?

La gamma della nuova Fiat Grizzly Fastback comprenderà diverse soluzioni: motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. L’obiettivo è offrire una scelta ampia per rispondere a differenti esigenze di mobilità.

Quanto è grande il bagagliaio della Fiat Grizzly Fastback?

La nuova Fiat Grizzly Fastback offrirà una capacità del bagagliaio di 608 litri, superiore ai 545 litri della Fiat Grizzly standard. Nonostante la linea da SUV-Coupé, il modello promette quindi una buona capacità di carico.

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