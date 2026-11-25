Mentre il mondo videoludico da giorni è totalmente focalizzato su GTA 6, i più nostalgici saranno felici di apprendere dell’ingresso della Fiat Panda 4×4 del 1987, il mitico e celebratissimo Pandino, nel garage di Forza Horizon 6, il popolare videogame automobilistico, pronta a correre sulle strade del Giappone. La piccola utilitaria del marchio torinese, nata a metà anni ’80 per affrontare gli sterrati delle campagne italiane e diventata un’icona amata ben oltre i confini nazionali, sbarca dunque nel mondo virtuale del più recente capitolo di Forza Horizon.

Come ottenerla

In Forza Horizon 6, la Fiat Panda 4×4 del 1987 fa parte della playlist City Life, che può essere sbloccata con 15 punti della Winter Season, con la finestra per riscattarla che va dal 19 al 26 novembre 2026, quindi c’è tempo fino a domani. Chi non dovesse fare in tempo riscattare il pacchetto nel quale è contenuta potrà successivamente ripiegare sull’Auction House, dove l’attuale valore di listino è di 250.000 CR, anche se il prezzo reale di acquisto può variare.

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Piccola ma tosta

Le statistiche in Forza Horizon 6 confermano la vocazione del Pandino. Nel gioco la Fiat Panda a trazione integrale ha il valore più alto nella guida fuoristrada (6,2), mentre l’accelerazione si ferma a 2,2. Come è facile intuire, il Pandino non vincerà nello sprint in rettilineo contro una supercar, ma sullo sterrato giapponese di Forza Horizon 6 sa come farsi valere e come mettere in mostra tutta la propria verve da vettura che non si ferma davanti a nulla.

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Un omaggio dovuto e atteso da tempo

L’aggiornamento porta anche altre novità nel gioco, con City Life che oltre all’arrivo della Panda introduce anche due nuovi tracciati permanenti a Tokyo, nuove auto e nuovi oggetti. Forza Horizon 6, disponibile da maggio 2026 per Xbox Series X|S e PC, uscirà per PlayStation 5 il 21 gennaio 2027, ampliando così la platea di giocatori che potranno mettersi alla guida del Pandino.

Per i fan italiani si tratta di una piccola rivincita, dato che la community chiedeva da tempo l’ingresso della vecchia Fiat Panda nel gioco, e c’era chi sognavo proprio una 4×4 di fine anni ’80, con l’indimenticata utilitaria torinese con vocazione off-road a dire la sua nel ricco parco auto virtuale di Forza Horizon.

Come si sblocca la Fiat Panda 4×4 su Forza Horizon 6?

La Fiat Panda 4×4 del 1987 si può ottenere attraverso la playlist City Life, raggiungendo 15 punti nella Winter Season. Il periodo per riscattarla va dal 19 al 26 novembre 2026.

Quanto costa la Fiat Panda 4×4 su Forza Horizon 6?

Chi non riesce a sbloccarla durante la Winter Season può provare ad acquistarla tramite l’Auction House. Il valore di listino attuale è di 250.000 CR, ma il prezzo effettivo può variare in base alle offerte dei giocatori.

Quali sono le caratteristiche della Fiat Panda 4×4 in Forza Horizon 6?

La Panda 4×4 si distingue soprattutto per le prestazioni in fuoristrada, dove raggiunge un punteggio di 6,2. L’accelerazione è invece di 2,2, a conferma della sua vocazione da piccola fuoristrada piuttosto che da vettura sportiva.

Su quali piattaforme è disponibile Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 è disponibile da maggio 2026 su Xbox Series X|S e PC. La versione per PlayStation 5 è invece prevista per il 21 gennaio 2027.

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