Laura di Bari entra in Chery Auto Italia alla guida delle Media Relations e delle attività PR

Laura di Bari entra in Chery Auto Italia alla guida delle media relations e delle attività di comunicazione PR corporate e di prodotto del Gruppo Chery sul mercato italiano.

Nel nuovo ruolo di Bari seguirà i brand OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento e la visibilità in Italia e di sviluppare le relazioni con media e stakeholder.

Il profilo di Laura di Bari

Professionista della comunicazione con oltre 15 anni di esperienza, Laura di Bari ha costruito il proprio percorso in aziende, organizzazioni e agenzie internazionali, con ruoli di crescente responsabilità nella comunicazione corporate, nelle media relations e nelle public affairs.

Prima di entrare in Chery Auto Italia ha lavorato in Burson, dove ha seguito clienti internazionali e progetti di comunicazione integrata. In precedenza è stata Head of Corporate Communications & Public Affairs di FC Internazionale Milano e, prima ancora, Head of PR di Samsung Electronics Italia. Ha inoltre maturato esperienze in Italia e in Francia in L’Oréal Italia, Giorgio Armani e BMW/MINI.

Pugliese di origine e laureata in Comunicazione e Marketing presso l’Università IULM di Milano, ha sviluppato una solida esperienza nella costruzione e gestione della reputazione di brand internazionali e nello sviluppo delle relazioni con media e stakeholder.

Il Gruppo Chery in sintesi

Fondato nel 1997 a Wuhu, nella provincia dell’Anhui, il Gruppo Chery ha superato nel luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo. I prodotti sono distribuiti in oltre 130 Paesi e regioni, con circa 7 milioni di clienti esteri, pari a circa un terzo del totale.

Il portafoglio tecnologico conta oltre 400 tecnologie avanzate, tra cui la batteria Rhino, un grande modello di intelligenza artificiale per la guida assistita e il sistema super ibrido CSH (Chery Super Hybrid). Il gruppo impiega 150.000 persone, di cui oltre 20.000 all’estero. Nel 2026 Chery Automobile, la società quotata, ha debuttato nella classifica Fortune Global 500 al 383° posto, con 41,778 miliardi di dollari di ricavi.

Domande frequenti su Chery Auto Italia e la nuova responsabile PR

Quale ruolo ricopre Laura di Bari in Chery Auto Italia?

Guida le media relations e le attività di comunicazione PR, corporate e di prodotto, del Gruppo Chery sul mercato italiano.

Quali marchi segue nel suo nuovo incarico?

OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR.

Quali sono gli obiettivi del nuovo incarico?

Rafforzare posizionamento e visibilità del Gruppo in Italia e sviluppare le relazioni con media e stakeholder.

Da quali esperienze proviene Laura di Bari?

Ha lavorato in Burson, è stata Head of Corporate Communications & Public Affairs di FC Internazionale Milano e Head of PR di Samsung Electronics Italia, con esperienze anche in L’Oréal Italia, Giorgio Armani e BMW/MINI.

Quanti veicoli ha venduto il Gruppo Chery nel mondo?

Nel luglio 2026 ha superato i 20 milioni di veicoli venduti, con prodotti distribuiti in oltre 130 Paesi e regioni.

Qual è la posizione di Chery Automobile nella classifica Fortune Global 500?

Nel 2026 ha debuttato al 383° posto, con 41,778 miliardi di dollari di ricavi.

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