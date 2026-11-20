Il 19 novembre Leapmotor ha raggiunto un nuovo importante traguardo: il suo 2 milionesimo veicolo prodotto in serie è uscito dalla linea di assemblaggio dello stabilimento produttivo di Jinhua, in Cina, rendendo l’azienda la prima start-up cinese attiva nel settore dei New Energy Vehicle (NEV) a raggiungere questo traguardo produttivo.

Consegne record e crescita a doppia cifra

Il traguardo dei 2 milioni di veicoli arriva in una fase di forte slancio commerciale per Leapmotor: nell’ottobre 2026 le consegne globali hanno raggiunto il record di 106.127 unità, superando quota 100.000 per il quarto mese consecutivo. Da gennaio a ottobre, Leapmotor ha consegnato 772.666 veicoli, con un incremento del 65,88% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La gamma: Serie C e D oltre la metà dei veicoli prodotti

Alla base di questa crescita vi è l’impegno di lungo periodo di Leapmotor nei confronti di tecnologia, qualità ed efficienza operativa. Grazie alle proprie capacità di ricerca e sviluppo full-stack e all’elevato livello di sviluppo e produzione interna, l’azienda ha costruito un modello di business pensato per rendere le tecnologie avanzate accessibili a un pubblico sempre più ampio, mantenendo al tempo stesso un controllo diretto sulla qualità dei prodotti e sui costi.

Questo approccio si riflette in una gamma di prodotti che spazia dalle piattaforme A, B, C e D, dai veicoli compatti fino ai modelli di punta. Le Serie C e D rappresentano complessivamente oltre la metà dei 2 milioni di veicoli prodotti, mentre la sola Serie C si avvicina al traguardo di un milione di unità vendute a livello globale: C10 e C11 hanno entrambe superato le 350.000 unità vendute complessivamente nel mondo.

Anche la gamma globale conferma questo slancio: B10 continua a essere uno dei modelli più venduti del marchio a livello mondiale, mentre B03X, disponibile al di fuori della Cina da ottobre, si colloca già tra i modelli più venduti del proprio segmento.

Domande frequenti su Leapmotor e il traguardo dei 2 milioni di veicoli

Quando Leapmotor ha raggiunto i 2 milioni di veicoli prodotti?

Il 19 novembre 2026, con l’uscita del 2 milionesimo veicolo dalla linea di assemblaggio dello stabilimento di Jinhua, in Cina.

Perché è un traguardo importante?

Perché rende Leapmotor la prima start-up cinese del settore New Energy Vehicle a raggiungere i 2 milioni di veicoli prodotti in serie.

Quante consegne ha registrato Leapmotor nel 2026?

Da gennaio a ottobre 2026 Leapmotor ha consegnato 772.666 veicoli, con un incremento del 65,88% sullo stesso periodo del 2025; a ottobre 2026 le consegne globali hanno toccato il record di 106.127 unità.

Quali modelli guidano la crescita di Leapmotor?

Le Serie C e D rappresentano oltre la metà dei 2 milioni di veicoli prodotti, con C10 e C11 che hanno superato le 350.000 unità vendute ciascuno; a livello globale B10 è tra i modelli più venduti del marchio, mentre B03X si è affermata rapidamente nel proprio segmento.

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