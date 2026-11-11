Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, il V8 da 646 CV ruggisce al Nurburgring

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Svelata in anteprima un paio di mesi fa, la Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, esclusivo modello che sarà prodotto in soli 30 esemplari (già tutti venduti ancor prima della sua presentazione) e che rappresenta la seconda creazione della serie Mythos, la gamma di vetture da collezione del marchio di Affalterbach, è stata filmata in azione mentre spingeva al limite, in una serie di giri lanciati, durante i collaudi sul circuito del Nurburgring.

Bolide da 646 CV che sfreccia fino a 310 km/h

Nel recente video spia, pubblicato dal canale YouTube di CarSpyMedia, la Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung offre un assaggio delle prestazioni che è in grado di raggiungere quest’esclusiva vettura che, sulla base della CLE 53, fa affidamento alla spinta del motore V8 biturbo da 4.0 litri che eroga ben 646 CV (valore a cui fa riferimento il nome del modello) e 850 Nm di coppia, affiancato dal cambio AMG Speedshift TCT a 9 marce. I dati relativi alle performance sono quelli di una supercar in tutto e per tutto: accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi, 0-200 km/h in 11,4 secondi e velocità massima di 310 km/h.

Trazione posteriore e peso ridotto di 170 kg

Una delle novità tecniche più significative della Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung riguarda la trasmissione, con l’abbandono del classico sistema 4Matic+ con quattro ruote motrici, a favore di una soluzione a trazione posteriore che prevede la presenza del differenziale autobloccante elettronico. Oltre a disporre di un sistema che incanala tutta la potenza all’asse posteriore, quest’esclusiva Mercedes-AMG beneficia anche di un importante alleggerimento, con il peso che diminuisce di circa 170 kg grazie all’eliminazione dei sedili posteriori, di buona parte dei materiali relativi all’insonorizzazione e di vari sistemi votati al comfort che è stato sacrificato in nome delle performance, così come sottolineato dall’uso diffuso di fibra di carbonio (per parafanghi, cofano, diffusore e alettone) e di policarbonato per i vetri posteriori.

Assetto rivisto, cerchi AMG Performance e fino a 250 kg di deportanza

La Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung ha l’assetto regolabile a ghiera in acciaio, sviluppato con KW Automotive, che allarga le carreggiate di 60 mm sia davanti che dietro e abbassa la vettura di 22 mm all’anteriore e di 16 mm al posteriore. La vettura monta cerchi AMG Performance derivati dalla AMG One e impianto frenante carboceramico con dischi da 420 mm all’anteriore. Alle performance aerodinamiche contribuiscono sia il diffusore anteriore che l’alettone posteriore, entrambi regolabili manualmente in modalità Street o Race, con quest’ultima che permette alla vettura di generare fino a 250 kg di deportanza alla massima velocità.

Livrea bicolore tra grigio e nero ed interni spogliati al massimo

Esteticamente la Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung è caratterizzata da carrozzeria bicolore, con la parte anteriore in tinta Mojave Silver Magno, mentre dal montante centrale verso la coda la colorazione sfuma verso la tonalità Obsidian Black Magno. La cura dimagrante riguarda anche l’abitacolo, con gli interni della vettura che hanno ridotto al minimo la dotazione. Dentro troviamo sedili a guscio ultraleggeri, volante AMG Performance, struttura roll-bar e pannelli porta in fibra di carbonio.

Domande frequenti su Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

Quanti CV ha la Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung?

La Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di sviluppare 646 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima. Il propulsore è abbinato al cambio AMG Speedshift TCT a 9 rapporti.

Quanto è veloce la Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung?

La sportiva di Affalterbach accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 11,4 secondi. La velocità massima dichiarata raggiunge i 310 km/h.

Quanti esemplari saranno prodotti della Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung?

La Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung sarà realizzata in una serie limitata di appena 30 esemplari. Tutte le vetture risultano già vendute ancora prima della presentazione ufficiale del modello.

Quali sono le particolarità tecniche della Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung?

Rispetto alla CLE 53 da cui deriva, la versione Spezialanfertigung introduce numerose modifiche orientate alle prestazioni. Tra queste troviamo la trazione posteriore con differenziale autobloccante elettronico, un alleggerimento di circa 170 kg, componenti in fibra di carbonio, assetto regolabile KW Automotive e aerodinamica attiva manualmente, capace di generare fino a 250 kg di deportanza.

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