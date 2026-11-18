Per la prima volta nella sua storia, Mercedes-Benz mette in vendita una C 111. Si tratta di una C 111-II unica, con l’originale motore Wankel a quattro rotori da 2,4 litri e 257 kW (350 CV), che sarà battuta da RM Sotheby’s il 3 febbraio 2027 al Palais du Louvre di Parigi, durante Rétromobile.

Il ricavato sarà destinato al progetto “Mercedes-Benz Museum 2.0”, che prevede l’ulteriore sviluppo del museo di Stoccarda e la sua apertura al pubblico di tutto il mondo anche online.

Una C 111 in vendita, un’occasione che non si ripeterà

A vendere la vettura è Mercedes-Benz AG. L’azienda ha spiegato che, con questa operazione, cede per la prima volta una C 111 ai nuovi proprietari, e si è impegnata contrattualmente a non vendere altre C 111 per almeno 25 anni: quella di febbraio sarà quindi l’unica opportunità in questo arco di tempo.

Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH, ha ricordato come la C 111 abbia da sempre esercitato un fascino fortissimo su chi desiderava possederne una: si racconta che potenziali acquirenti inviassero a Stoccarda assegni in bianco. Oggi Mercedes-Benz affida una delle vetture della propria collezione a nuovi proprietari per finanziare il futuro del museo.

La Mercedes-Benz C 111-II con le porte ad ali di gabbiano aperte (foto: Mercedes-Benz)

La storia della C 111: 17 prototipi e nessuna produzione in serie

La C 111 fu presentata al Salone di Francoforte (IAA) del 1969. Doveva portare avanti il design e la tecnologia della 300 SL (W 198), ma non entrò mai in produzione in serie: ne furono costruiti soltanto 17 prototipi. La versione in vendita è una C 111-II, equipaggiata con il motore Wankel a quattro rotori da 2,4 litri, 257 kW (350 CV).

Il motore Wankel a quattro rotori da 2,4 litri della C 111-II (foto: Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz Museum 2.0: nuovi formati e gemello digitale

I proventi dell’asta confluiranno nel progetto “Mercedes-Benz Museum 2.0”. Bettina Haussmann, direttrice del Mercedes-Benz Museum, ha spiegato che con questa iniziativa il museo viene portato a un livello superiore, con nuovi formati espositivi.

Tra gli elementi del progetto c’è un gemello digitale del museo, sviluppato con The Classic Car Trust (TCCT) e la sua piattaforma Roarington, che permetterà di vivere il museo e le sue vetture in modo interattivo da qualsiasi parte del mondo. I primi risultati sono attesi nel 2027. Maggiori informazioni sul sito ufficiale Mercedes-Benz Media.

Domande frequenti su Mercedes-Benz C 111

Quando e dove viene venduta la Mercedes-Benz C 111?

La C 111-II sarà battuta da RM Sotheby’s il 3 febbraio 2027 al Palais du Louvre di Parigi, durante Rétromobile.

Che motore ha la C 111-II in vendita?

Monta l’originale motore Wankel a quattro rotori da 2,4 litri, con 257 kW (350 CV).

A cosa serve il ricavato dell’asta?

Sarà destinato al progetto “Mercedes-Benz Museum 2.0”, per lo sviluppo del museo di Stoccarda e la sua apertura online a un pubblico mondiale.

Mercedes-Benz venderà altre C 111?

No: l’azienda si è impegnata contrattualmente a non vendere altre C 111 per almeno 25 anni.

Quante C 111 sono state costruite?

Furono realizzati 17 prototipi; la C 111 non entrò mai in produzione in serie.

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