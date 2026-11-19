Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Michelin Italiana guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Agostino Mazzocchi, in occasione dell’anniversario dei 120 anni di presenza della società in Italia. L’incontro rappresenta un momento significativo nell’anno in cui Michelin celebra un legame con il Paese iniziato nel 1906.

120 anni di Michelin in Italia

Nel corso di questi 120 anni, Michelin ha accompagnato l’evoluzione economica, industriale e sociale del Paese, sviluppando progressivamente le proprie attività e consolidando una presenza che unisce una dimensione internazionale a un forte radicamento locale. Oggi Michelin è il primo datore di lavoro del settore dei pneumatici in Italia e il primo produttore per capacità produttiva installata, pari ad oltre 14 milioni di pneumatici all’anno.

“Essere ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, nell’anno in cui celebriamo i 120 anni di Michelin in Italia, è per tutti noi motivo di grande orgoglio e un momento di particolare significato. È un anniversario che ci offre l’opportunità di guardare alla strada percorsa e, soprattutto, al futuro. Centoventi anni raccontano il contributo di generazioni di donne e uomini, il rapporto costruito con i territori nei quali operiamo e la volontà di continuare a innovare e investire in Italia. Desidero condividere questo momento con tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a scrivere questa storia”. Agostino Mazzocchi, Presidente e Amministratore Delegato di Michelin Italia

Un 2026 tra investimenti e anniversari industriali

Il 2026 ha rappresentato per Michelin Italia un anno particolarmente significativo, nel quale la celebrazione dei 120 anni si è intrecciata con importanti tappe della sua storia industriale. A gennaio, nello stabilimento di Cuneo, è stata inaugurata una nuova linea di produzione robotizzata, unica in Europa, che consente di produrre pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici. Nel corso dell’anno, Michelin ha inoltre celebrato il 55° anniversario dello stabilimento di Alessandria, nato nel 1971 e dedicato alla produzione di pneumatici destinati al trasporto pesante, oggi polo di riferimento internazionale per la sua flessibilità e reattività. I 120 anni rappresentano così non soltanto un anniversario, ma il punto di incontro tra una lunga storia industriale e la volontà di continuare a investire nel futuro, coniugando innovazione, competitività e responsabilità ambientale.

Domande frequenti su Michelin e i 120 anni in Italia

Da quando Michelin è presente in Italia?

Il legame di Michelin con l’Italia è iniziato nel 1906: il 2026 segna quindi il 120° anniversario della presenza della società nel Paese.

Qual è il peso industriale di Michelin in Italia?

Michelin è il primo datore di lavoro del settore dei pneumatici in Italia e il primo produttore per capacità produttiva installata, con oltre 14 milioni di pneumatici all’anno.

Quali novità industriali ha avuto Michelin Italia nel 2026?

A gennaio 2026 è entrata in funzione a Cuneo una nuova linea di produzione robotizzata, unica in Europa, per pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici; nel corso dell’anno è stato celebrato anche il 55° anniversario dello stabilimento di Alessandria, dedicato al trasporto pesante.

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