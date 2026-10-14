Nissan amplia la mobilità autonoma a Kobe con la Serena a guida autonoma

Nissan ha annunciato i dettagli del programma pilota di mobilità autonoma per l’anno fiscale 2026 nell’area Nada Gogo della città di Kobe, in Giappone, con iscrizioni aperte per chi vuole provare il servizio. È la fase successiva del progetto dedicato ai servizi di mobilità autonoma, dopo i risultati positivi dei test sul campo dell’anno fiscale 2025.

Prenotazione da smartphone e area più ampia

Nissan estende il servizio nel celebre distretto della produzione del sake, ampliando l’area operativa e introducendo una nuova funzione di prenotazione delle corse e di invio del veicolo su richiesta, accessibile tramite smartphone. La fase utilizza veicoli a guida autonoma di Livello 2 basati sulla Nissan Serena ed è finalizzata a valutare come il trasporto autonomo possa migliorare la mobilità dei visitatori, favorirne l’accettazione sociale e contribuire alla rivitalizzazione del territorio.

Il veicolo è equivalente al livello SAE 2 e prevede un operatore di sicurezza a bordo. Nissan punta ad avviare il servizio a pagamento nel 2027 e a dare inizio alle operazioni commerciali complete nell’area di Nada Gogo entro il 2030.

Monitoraggio remoto da un’unica sede

Elemento chiave del programma di quest’anno è la validazione del monitoraggio centralizzato. La circolazione dei veicoli di Livello 2, attivi sia a Yokohama sia a Kobe, sarà seguita in tempo reale dal Remote Operations Center di Nissan a Yokohama. Validare un sistema che permetta di controllare da remoto più aree operative da un’unica sede (Yokohama Minato Mirai/Kannai e Kobe Nada Gogo) serve, secondo Nissan, a migliorare l’efficienza dei futuri servizi e a ridurre l’impatto organizzativo sulle comunità locali.

Il programma pilota in sintesi

Area operativa: Nada Gogo e quartieri limitrofi, città di Kobe;

Nada Gogo e quartieri limitrofi, città di Kobe; Periodo: dall’8 al 18 dicembre 2026;

dall’8 al 18 dicembre 2026; Giorni di operatività: dal martedì al venerdì;

dal martedì al venerdì; Veicolo: sperimentale a guida autonoma basato sulla Nissan Serena.

Chi partecipa

Città di Kobe: coordinamento generale del progetto;

coordinamento generale del progetto; Associazione Nada Gogo Sake Brewers: punti di salita e discesa dei passeggeri ed esplorazione di possibili integrazioni con le attività dei produttori di sake;

punti di salita e discesa dei passeggeri ed esplorazione di possibili integrazioni con le attività dei produttori di sake; Moplus Inc.: supporto alla gestione operativa e sviluppo del modello operativo;

supporto alla gestione operativa e sviluppo del modello operativo; Nissan Motor Co., Ltd.: pianificazione e gestione del programma, fornitura e operatività dei veicoli.

Il programma rientra nel progetto dell’Agenzia Digitale del Giappone per la commercializzazione anticipata dei servizi di guida autonoma e nel programma di sovvenzioni del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo giapponese per l’anno fiscale 2026. Nissan continuerà a realizzare programmi pilota in diverse aree del Paese, con soluzioni su misura per le esigenze di ciascuna comunità.

Domande frequenti sul programma pilota Nissan a Kobe

Dove si svolge il programma pilota di Nissan?

Nell’area Nada Gogo e nei quartieri limitrofi della città di Kobe, in Giappone, distretto noto per la produzione del sake.

Quando sarà attivo il servizio?

Dall’8 al 18 dicembre 2026, dal martedì al venerdì.

Quale veicolo viene utilizzato?

Un veicolo sperimentale a guida autonoma di Livello 2 basato sulla Nissan Serena, con operatore di sicurezza a bordo.

Come si prenota una corsa?

Il programma introduce una funzione di prenotazione e invio del veicolo su richiesta accessibile tramite smartphone; le iscrizioni per provare il servizio sono aperte.

Dove avviene il monitoraggio dei veicoli?

Dal Remote Operations Center di Nissan a Yokohama, che segue in tempo reale i veicoli attivi sia a Yokohama sia a Kobe.

Quando partirà il servizio a pagamento?

Nissan punta ad avviarlo nel 2027 e a iniziare le operazioni commerciali complete nell’area di Nada Gogo entro il 2030.

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