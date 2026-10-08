Nissan Navara Pro: il nuovo pick-up arriva anche plug-in hybrid, prodotto in Cina
È il primo modello Nissan progettato, sviluppato e prodotto in Cina per il mercato globale; debutta in Messico
Nissan Navara Pro
Nissan presenta la nuova Navara Pro, nota come Frontier Pro in alcuni mercati, in un video ufficiale intitolato «Challenging conventions». Il pick-up unisce praticità quotidiana, robustezza, comfort e qualità e offre una maggiore scelta di motorizzazioni, compreso il primo pick-up plug-in hybrid di Nissan.
Pronta per il lavoro, per la vita di tutti i giorni e, ora, «per il mondo», come la descrive Nissan. Il DNA del modello attinge a oltre 90 anni di esperienza nei pick-up e si affida a una tecnologia intuitiva.
Il primo modello Nissan progettato e prodotto in Cina
La nuova Navara Pro è il primo modello Nissan progettato, sviluppato e prodotto in Cina per clienti di tutto il mondo. Esordirà in Messico e raggiungerà poi i clienti dell’America Latina, del Medio Oriente e delle regioni ASEAN e Oceania.
Più scelta di propulsioni, anche plug-in hybrid
Tra le novità spicca la maggiore varietà di powertrain, con la prima versione plug-in hybrid di un pick-up Nissan. Il comunicato del marchio non indica in questo video i dati tecnici di potenza, autonomia o prezzi.
Domande frequenti sulla nuova Nissan Navara Pro
Che cos’è la nuova Nissan Navara Pro?
È il nuovo pick-up di Nissan, noto come Frontier Pro in alcuni mercati, che unisce praticità quotidiana, robustezza, comfort e qualità.
È disponibile con motore ibrido plug-in?
Sì: offre una maggiore scelta di propulsioni, compreso il primo pick-up plug-in hybrid di Nissan.
Dove viene prodotta?
È il primo modello Nissan progettato, sviluppato e prodotto in Cina per clienti di tutto il mondo.
Dove arriva per primo il nuovo pick-up?
Esordisce in Messico, poi raggiungerà America Latina, Medio Oriente e le regioni ASEAN e Oceania.
Su quale esperienza si basa?
Sul know-how di oltre 90 anni di pick-up di Nissan, abbinato a una tecnologia intuitiva.
Dove si vede il video?
È incorporato in fondo all’articolo ed è pubblicato sul canale YouTube globale di Nissan.
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