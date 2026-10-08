Nissan Navara Pro: il nuovo pick-up arriva anche plug-in hybrid, prodotto in Cina

Nissan presenta la nuova Navara Pro, nota come Frontier Pro in alcuni mercati, in un video ufficiale intitolato «Challenging conventions». Il pick-up unisce praticità quotidiana, robustezza, comfort e qualità e offre una maggiore scelta di motorizzazioni, compreso il primo pick-up plug-in hybrid di Nissan.

Pronta per il lavoro, per la vita di tutti i giorni e, ora, «per il mondo», come la descrive Nissan. Il DNA del modello attinge a oltre 90 anni di esperienza nei pick-up e si affida a una tecnologia intuitiva.

Il primo modello Nissan progettato e prodotto in Cina

La nuova Navara Pro è il primo modello Nissan progettato, sviluppato e prodotto in Cina per clienti di tutto il mondo. Esordirà in Messico e raggiungerà poi i clienti dell’America Latina, del Medio Oriente e delle regioni ASEAN e Oceania.

Più scelta di propulsioni, anche plug-in hybrid

Tra le novità spicca la maggiore varietà di powertrain, con la prima versione plug-in hybrid di un pick-up Nissan. Il comunicato del marchio non indica in questo video i dati tecnici di potenza, autonomia o prezzi.

Domande frequenti sulla nuova Nissan Navara Pro

Che cos’è la nuova Nissan Navara Pro?

È il nuovo pick-up di Nissan, noto come Frontier Pro in alcuni mercati, che unisce praticità quotidiana, robustezza, comfort e qualità.

È disponibile con motore ibrido plug-in?

Sì: offre una maggiore scelta di propulsioni, compreso il primo pick-up plug-in hybrid di Nissan.

Dove viene prodotta?

È il primo modello Nissan progettato, sviluppato e prodotto in Cina per clienti di tutto il mondo.

Dove arriva per primo il nuovo pick-up?

Esordisce in Messico, poi raggiungerà America Latina, Medio Oriente e le regioni ASEAN e Oceania.

Su quale esperienza si basa?

Sul know-how di oltre 90 anni di pick-up di Nissan, abbinato a una tecnologia intuitiva.

Dove si vede il video?

È incorporato in fondo all’articolo ed è pubblicato sul canale YouTube globale di Nissan.

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