Nuova Audi Q7 e Audi A6 allroad: il reveal italiano tra le colline del Casentino

Nel suggestivo scenario delle colline del Casentino, Audi ha presentato al pubblico italiano la nuova Audi Q7 e la nuova Audi A6 allroad, due modelli accomunati dalla stessa visione della mobilità premium e dalla capacità di trasformare ogni viaggio in un’esperienza senza compromessi.

Per il reveal nazionale delle due vetture il Marchio dei quattro anelli ha scelto Borgo Corsignano, nel cuore della campagna toscana, luogo espressione di autenticità e armonia con il territorio. La scelta non è casuale: Audi ha voluto raccontare le nuove generazioni di Q7 e A6 allroad attraverso una dimensione lontana dagli stereotipi più conosciuti, valorizzando un territorio fatto di storia, carattere e identità, che come i due modelli rappresenta l’incontro tra tradizione e capacità di evolvere nel tempo.

Nuova Audi A6 allroad e nuova Audi Q7 a Borgo Corsignano, in Toscana.

Due visioni della libertà, una sola filosofia

Con Q7 e A6 allroad Audi rafforza la propria offerta nel segmento premium attraverso due modelli complementari, accomunati dai valori fondanti di progresso tecnologico, qualità costruttiva, versatilità e piacere di guida. Sono pensati come due interpretazioni della libertà di movimento, per accompagnare il cliente in ogni contesto con il massimo livello di comfort, innovazione e sicurezza.

Nuova Audi Q7: ventun’anni di leadership tra i SUV premium

A ventun’anni dal debutto del primo SUV della storia Audi, Audi Q7 conferma il proprio ruolo di riferimento nel segmento premium grazie a una combinazione di prestigio, spazio, tecnologia e versatilità. Il comunicato la descrive con un design ancora più vigoroso, un’abitabilità fino a sette posti e contenuti tecnologici di riferimento. Le motorizzazioni elettrificate, i più avanzati sistemi di assistenza alla guida e le soluzioni digitali di ultima generazione contribuiscono a garantire efficienza, sicurezza e benessere in ogni situazione.

Gli interni, raffinati e accoglienti, interpretano la mobilità contemporanea come uno spazio dedicato alla qualità della vita a bordo.

Le due novità Audi durante la presentazione in Casentino.

Nuova Audi A6 allroad: l’eccellenza all terrain secondo Audi

Giunta alla quinta generazione, Audi A6 allroad rinnova una formula che da ventisette anni unisce la raffinatezza di una grande station wagon alle capacità di una vettura pronta ad affrontare qualsiasi percorso, e continua a distinguersi come riferimento tra le all terrain premium.

Il design muscolare, la trazione integrale permanente quattro e le sospensioni pneumatiche adattive le permettono di affrontare con la stessa naturalezza l’ambiente urbano, i lunghi viaggi e i percorsi meno convenzionali. Un carattere che coniuga eleganza, comfort e spirito di esplorazione, senza rinunciare alle più avanzate soluzioni tecnologiche e all’elevata efficienza garantita dalle motorizzazioni elettrificate.

Un territorio che racconta i valori del Marchio

Nel contesto di Borgo Corsignano, Q7 e A6 allroad hanno trovato una cornice coerente con la loro identità: qui la ricerca della qualità, il valore del saper fare e l’attenzione al dettaglio convivono con una forte vocazione all’innovazione, principi che da sempre guidano lo sviluppo dei modelli Audi.

All’evento hanno partecipato esponenti della sfera imprenditoriale e professionale, personalità del mondo della cultura e del lifestyle, insieme a stakeholder, partner e clienti del Marchio. Tra gli ospiti le attrici Laura Chiatti e Alessandra Mastronardi, la designer Michela Bruni Reichlin, Raffaello Napoleone di Pitti Immagine, Renzo Cotarella, Direttore Marchesi Antinori, e Antonello Lupo, business lawyer: un’occasione di incontro tra realtà accomunate dall’attenzione a innovazione, sostenibilità ed eccellenza.

Domande frequenti su nuova Audi Q7 e A6 allroad

Dove è stato presentato al pubblico italiano il reveal di Audi Q7 e A6 allroad?

Il reveal nazionale si è svolto a Borgo Corsignano, nel cuore delle colline del Casentino, in Toscana.

Quali modelli Audi sono stati presentati?

Sono state presentate la nuova Audi Q7 e la nuova Audi A6 allroad, due modelli differenti per personalità e vocazione ma accomunati da progresso tecnologico, qualità costruttiva, versatilità e piacere di guida.

Quanti posti offre Audi Q7?

Audi Q7 offre un’abitabilità fino a sette posti. Il primo SUV della storia Audi ha debuttato ventun’anni fa.

Che cosa distingue Audi A6 allroad?

Giunta alla quinta generazione, unisce la raffinatezza di una grande station wagon alle capacità di una vettura da affrontare qualsiasi percorso, con design muscolare, trazione integrale permanente quattro e sospensioni pneumatiche adattive.

Le due vetture sono disponibili con motorizzazioni elettrificate?

Sì, il comunicato parla di motorizzazioni elettrificate per entrambi i modelli, senza indicare in questa occasione le versioni, i dati tecnici o i prezzi.

Chi ha partecipato all’evento?

Tra gli ospiti c’erano le attrici Laura Chiatti e Alessandra Mastronardi, la designer Michela Bruni Reichlin, Raffaello Napoleone di Pitti Immagine, Renzo Cotarella (Direttore Marchesi Antinori) e il business lawyer Antonello Lupo, insieme a stakeholder, partner e clienti del Marchio.

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