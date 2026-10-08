Nuova BMW iX4: il SUV coupé elettrico della Neue Klasse debutta con fino a 828 km di autonomia

La nuova BMW iX4 è il prossimo modello della Neue Klasse e porta nella gamma elettrica un SUV dalla silhouette coupé, estroverso e riconoscibile. Il lancio è previsto per marzo 2027, con una autonomia fino a 828 km (WLTP) e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 400 kW.

Come gli altri modelli della nuova generazione, la BMW iX4 segna un salto tecnologico e interpreta in modo espressivo il linguaggio di design essenziale della Neue Klasse, con un dinamismo formale che ne sottolinea la vocazione sportiva. Mike Reichelt, Head of Neue Klasse, BMW Compact and Midsize Class, ha dichiarato: «Con la nuova BMW iX4 completamente elettrica, la gamma Neue Klasse si arricchisce di un modello dalla forte carica emozionale. Le proporzioni sorprendenti, l’elegante silhouette da coupé e le tecnologie della Neue Klasse si fondono in una personalità davvero distintiva».

La nuova BMW iX4 M60 xDrive, al vertice della gamma.

Design: silhouette da coupé e coda distintiva

La linea sportiva del tetto, il passo lungo e gli sbalzi corti definiscono una silhouette da coupé elegante e dinamica. Il frontale presenta il volto della Neue Klasse: i reni BMW e i doppi fari si fondono in un unico elemento grafico. Sulla BMW iX4 M60 xDrive compaiono elementi del nuovo linguaggio stilistico BMW M e gli M Yellow Lights, ispirati alle vetture da competizione.

Al posteriore, un pronunciato spoiler con luce di stop integrata migliora l’aerodinamica, mentre i sottili gruppi ottici orizzontali reinterpretano in chiave astratta la tradizionale forma a L dei fari BMW. La M60 xDrive adotta uno specifico spoiler posteriore M e un diffusore nero.

La BMW iX4 M60 xDrive adotta cerchi da 21 pollici di serie.

Di serie sulla nuova BMW iX4 c’è il pacchetto M Sport, con cerchi in lega M da 20 pollici e freni M Sport con pinze blu; la M60 xDrive monta cerchi da 21 pollici. A richiesta sono disponibili cerchi fino a 22 pollici. Il pacchetto esterno BMW Iconic Glow, con funzioni di illuminazione adattive come BMW Selective Beam e Adaptive Headlights, è di serie sulla M60 xDrive e opzionale sulle altre versioni. Di serie anche l’ampio tetto panoramico in vetro con vetratura Climate Comfort.

All’apertura degli ordini i clienti potranno scegliere fra nove tinte esterne. Da marzo 2027 si aggiungeranno tre verniciature Frozen e, successivamente, numerose altre tonalità della gamma BMW Individual.

La BMW iX4 50 xDrive.

Abitacolo e tecnologia di bordo

Linee pulite e materiali di alta qualità danno alla plancia un carattere sportivo ed elegante. L’architettura Neue Klasse, sviluppata specificamente per i modelli elettrici, garantisce un’ottima libertà per le gambe e ampio spazio sopra la testa, senza rinunciare alla linea del tetto da SUV coupé. Sono disponibili sette allestimenti per l’abitacolo.

L’abitacolo della BMW iX4 M60 xDrive.

Il sistema BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X si basa su quattro elementi: BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, Central Display da 17,9 pollici e volante sportivo di serie con razza centrale nella parte superiore e comandi shy-tech. I My Modes permettono di personalizzare suono, illuminazione, visualizzazioni e risposta del sistema di propulsione, mentre BMW Digital Premium rende disponibili diverse app M. La M60 xDrive propone visualizzazioni specifiche M, tra cui il Powermeter.

La BMW iX4 M60 xDrive ha di serie i sedili M Sport regolabili elettricamente in dieci posizioni e il sistema hi-fi Harman Kardon da 430 watt con 13 altoparlanti, compatibile con Dolby Atmos. Sulle altre versioni è di serie un impianto hi-fi a sette altoparlanti da 205 watt. Lo schienale posteriore è frazionabile 40:20:40.

L’abitacolo della BMW iX4 50 xDrive.

Motori, batteria e ricarica

La nuova BMW iX4 adotta la tecnologia BMW eDrive di sesta generazione (Gen6), con batterie ad alta tensione a celle cilindriche, architettura a 800 V e motori elettrici più evoluti, uno per asse. Promette una ricarica in corrente continua fino a 400 kW, autonomie sensibilmente superiori rispetto ai modelli Gen5 e la ricarica bidirezionale.

BMW iX4 40 xDrive : 275 kW/374 CV, 520 Nm, 0-100 km/h in 5,6 secondi, autonomia fino a 638 km (WLTP).

: 275 kW/374 CV, 520 Nm, 0-100 km/h in 5,6 secondi, autonomia fino a 638 km (WLTP). BMW iX4 50 xDrive : 345 kW/469 CV, 645 Nm, 0-100 km/h in 4,9 secondi, 210 km/h di velocità massima, batteria da 108,7 kWh utilizzabili e autonomia fino a 828 km (WLTP). In dieci minuti di ricarica a 400 kW recupera energia per altri 387 km.

: 345 kW/469 CV, 645 Nm, 0-100 km/h in 4,9 secondi, 210 km/h di velocità massima, batteria da 108,7 kWh utilizzabili e autonomia fino a 828 km (WLTP). In dieci minuti di ricarica a 400 kW recupera energia per altri 387 km. BMW iX4 M60 xDrive: 450 kW/612 CV, 875 Nm, 0-100 km/h in 3,9 secondi, 240 km/h limitati elettronicamente e autonomia di 777 km. Ordinabile da gennaio 2027; i dati sono provvisori in attesa dei valori WLTP.

I consumi energetici in ciclo combinato WLTP vanno da 19,1 a 15,9 kWh/100 km per la 40 xDrive, da 19,0 a 15,7 per la 50 xDrive e da 20,2 a 17,1 per la M60 xDrive, con emissioni di CO₂ pari a 0 g/km. Dotazioni e dati si riferiscono al mercato tedesco e possono variare negli altri mercati.

Dinamica di guida e assistenza

Il computer ad alte prestazioni Heart of Joy lavora con il BMW Dynamic Performance Control Driving Stack per gestire propulsione e dinamica di guida, ed è dieci volte più veloce rispetto ai sistemi precedenti. La batteria particolarmente piatta abbassa il baricentro, e la distribuzione dei pesi è pressoché equilibrata. La M60 xDrive ha di serie le sospensioni adattive M, con ammortizzatori a controllo elettronico e sterzo sportivo a rapporto variabile, e in esclusiva un differenziale autobloccante M a controllo elettronico sull’asse posteriore, oltre ai My Modes M Sport e M Sport Plus.

Tra i sistemi di assistenza, il Motorway Assistant consente la guida hands-off fino a 130 km/h in numerosi Paesi, Italia compresa entro la fine del 2026, con cambi di corsia assistiti sui tratti autorizzati. BMW Symbiotic Drive assicura un’interazione intuitiva tra guidatore e sistemi di assistenza.

Domande frequenti sulla nuova BMW iX4

Quando arriva la nuova BMW iX4?

Il lancio è previsto per marzo 2027. La BMW iX4 50 xDrive e la 40 xDrive saranno ordinabili fin dall’apertura degli ordini, mentre la M60 xDrive sarà ordinabile da gennaio 2027.

Quali versioni sono disponibili?

Al debutto ci sono la BMW iX4 40 xDrive (275 kW/374 CV) e la BMW iX4 50 xDrive (345 kW/469 CV). Poco dopo si aggiunge la BMW iX4 M60 xDrive da 450 kW/612 CV.

Quanta autonomia offre la BMW iX4?

La BMW iX4 50 xDrive raggiunge 828 km (WLTP), la 40 xDrive arriva a 638 km e la M60 xDrive a 777 km (dato provvisorio).

Quanto è veloce la ricarica?

La potenza massima di ricarica in corrente continua è di 400 kW: la BMW iX4 50 xDrive recupera in dieci minuti l’energia per percorrere altri 387 km. Sono possibili anche la ricarica bidirezionale e l’architettura a 800 V.

Quali prestazioni ha la versione M60 xDrive?

Accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e ha una velocità massima limitata elettronicamente a 240 km/h. I dati sono provvisori, in attesa dei valori WLTP definitivi.

Cosa cambia nell’abitacolo rispetto al passato?

Debutta BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X, basato su BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, Central Display da 17,9 pollici e volante sportivo con comandi shy-tech.

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