Nuova Kia Seltos Full-Hybrid: debutto europeo a Parigi, da 35.000 euro

Il C-SUV è già ordinabile da 35.000 euro: primo Kia con e-AWD, a novembre arriva anche la versione a GPL

di Redazione12 Ottobre, 2026

Kia Seltos Full-Hybrid

La nuova Kia Seltos Full-Hybrid debutta in Europa a Parigi: ordinabile da 35.000 euro, prime consegne da metà novembre, dal 2 novembre anche 1.6 T-GDi a GPL.

La nuova Kia Seltos Full-Hybrid debutta in Europa al Salone di Parigi 2026. La seconda generazione del C-SUV è già ordinabile in Italia con prezzi di listino da 35.000 euro, e le prime vetture arriveranno in concessionaria dalla seconda metà di novembre.

Seltos Full-Hybrid, la prima Kia con e-AWD

Seconda Kia più venduta al mondo, la Seltos è protagonista dello stand di Parigi nel segmento dei C-SUV. La versione Full-Hybrid è il primo modello Kia dotato di sistema e-AWD, che garantisce una distribuzione precisa della coppia, maggiore trazione e più stabilità. Amplia l’offerta ibrida del marchio in Europa, accanto a Sportage e Niro.

Kia Seltos Full-Hybrid, gli interni
Gli interni della nuova Kia Seltos

Le novità per l’Italia

Dal 2 novembre 2026 la Seltos sarà disponibile anche con il motore 1.6 T-GDi da 180 CV alimentato a GPL, abbinato al cambio manuale o automatico DCT. Kia Italia sta inoltre lavorando con Westport Fuel Systems Italia alla futura versione Tri-Fuel, per offrire anche sulla Seltos elevata autonomia, consumi contenuti e costi di utilizzo ridotti.

Kia Seltos Full-Hybrid, vista anteriore
La nuova Kia Seltos Full-Hybrid

La famiglia GT e i PBV a Parigi

Kia porta a Parigi l’intera famiglia GT elettrica di cinque modelli: le recenti EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, oltre a EV6 GT ed EV9 GT. Nello spazio dedicato ai Platform Beyond Vehicle ci sono PV5 Cargo e PV5 Passenger a 7 posti, con varianti che vanno dal Cargo L1H1 e L2H1, anche in allestimento HACCP, al Chassis Cab, al WAV per il trasporto di persone in sedia a rotelle e al Crew Van. Kia ricorda anche la recente presentazione di PV7 all’IAA Transportation 2026 di Hannover.

Kia in Europa e lo stand

Secondo gli ultimi dati ACEA, Kia è il marchio tra i primi dieci in Europa con la crescita più rapida da inizio anno: +9,0% di immatricolazioni tra gennaio e agosto 2026 e quota di mercato al 4,1%. Lo stand si estende su oltre 1.000 m² nel Padiglione 6 del Paris Expo Porte de Versailles, aperto dal 12 al 18 ottobre.

Domande frequenti sulla Kia Seltos Full-Hybrid



Quando debutta la nuova Kia Seltos Full-Hybrid?

Fa il suo debutto europeo al Salone di Parigi 2026, aperto dal 12 al 18 ottobre.

Quanto costa la Seltos Full-Hybrid in Italia?

Il listino parte da 35.000 euro, con promozioni dedicate al lancio.

Quando arriva in concessionaria?

È già ordinabile e le prime vetture saranno disponibili dalla seconda metà di novembre.

Che novità tecnica porta?

È il primo modello Kia con sistema e-AWD, per una distribuzione precisa della coppia e più trazione e stabilità.

Ci sarà una Seltos a GPL?

Sì, dal 2 novembre 2026 arriva la versione 1.6 T-GDi da 180 CV a GPL con cambio manuale o DCT.

Quali altri modelli porta Kia a Parigi?

La famiglia GT (EV3, EV4, EV5, EV6 ed EV9 GT) e i PBV PV5 Cargo e PV5 Passenger.

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