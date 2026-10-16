Nuova Kia Sportage, prime foto spia: debutto atteso nel 2027

La nuova Kia Sportage, sesta generazione del SUV compatto della Casa sudcoreana, ha iniziato il suo percorso di sviluppo come testimoniano alcune foto spia che hanno immortalato un prototipo, pesantemente camuffato, durante i test in strada. L’evoluzione della Kia Sportage verso il modello di nuova generazione è uno step delicato per il marchio, considerando che parliamo di un assoluto best-seller di Kia, con la Sportage che rappresenta il cuore dell’offerta del brand, nonché il suo modello di maggior successo sul mercato.

La quinta generazione della Kia Sportage è stata lanciata nell’estate del 2021, per poi essere aggiornata con il restyling di metà carriera (model year 2026) che ha introdotto un rinnovamento estetico molto più marcato rispetto all’aggiornamento che ha ricevuto la “cugina” Hyundai Tucson. Ora l’attenzione di Kia è rivolta alla prossima generazione che potrebbe fare il suo debutto in pubblico ancor prima rispetto alla attesa, forse già entro la fine del prossimo anno.

Appare più grande e squadrata

La nuova Kia Sportage avrà un design completamente rinnovato, probabilmente in linea con l’impostazione stilistica dei modelli più recenti del brand, come le nuove Telluride e Seltos. Da sotto il camuffamento si nota un profilo più squadrato ed un posteriore più massiccio, indizi di una Sportage che potrebbe diventare anche più grande e più funzionale. Secondo le indiscrezioni emerse finora, Kia potrebbe abbandonare la motorizzazioni esclusivamente endotermiche, in favore di una gamma composta da sistemi mild-hybrid, ibridi e ibridi plug-in, almeno per quanto riguarda il mercato europeo.

Nuova motorizzazione ibrida per alzare prestazioni e autonomia

La prossima generazione della Sportage potrebbe inoltre adottare il più recente powertrain ibrido di Kia, progettato per offrire miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di efficienza nei consumi. Tale soluzione meccanica permetterebbe così di proporre una nuova Sportage con una batteria di maggiore capacità e con una potenza del motore più elevata. Stando ai rumors, la variante ibrida plug-in potrebbe garantire un’autonomia in elettrico fino a 100 chilometri, offrendo così una maggiore versatilità sia nella guida urbana che in quella autostradale.

Domande frequenti su nuova Kia Sportage

Quando arriverà la nuova Kia Sportage?

La nuova Kia Sportage di sesta generazione potrebbe debuttare entro la fine del 2027. Al momento, Kia non ha ancora comunicato una data ufficiale, mentre i primi prototipi sono già impegnati nei test su strada.

Come cambierà il design della nuova Kia Sportage?

La nuova Kia Sportage dovrebbe adottare uno stile completamente rinnovato, in linea con il linguaggio stilistico dei modelli più recenti del marchio. Le prime foto spia suggeriscono forme più squadrate, un profilo rivisto e un posteriore più massiccio, con possibili aumenti delle dimensioni.

Quali motori avrà la nuova Kia Sportage?

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova Kia Sportage potrebbe proporre una gamma composta da motorizzazioni mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Per il mercato europeo, Kia potrebbe quindi puntare maggiormente sull’elettrificazione, introducendo anche un sistema ibrido di nuova generazione con prestazioni ed efficienza migliorate.

Quanti chilometri farà in elettrico la nuova Kia Sportage plug-in hybrid?

La nuova Kia Sportage plug-in hybrid potrebbe raggiungere un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 km, grazie a una batteria di maggiore capacità. Si tratta, tuttavia, di un dato ancora da confermare ufficialmente da parte di Kia.

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