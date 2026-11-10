Nuova Mercedes-AMG GT Black Series, il video spia al Nurburgring: avrà oltre 800 CV?

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La nuova Mercedes-AMG GT Black Series torna sotto la luce dei riflettori attraverso un recente video spia, pubblicato dal canale YouTube CarSpyMedia, che ci mostra il prototipo, ancora completamente ricoperto dal classico camouflage bianco e nero con dettagli in giallo fluo, mentre è alla prese con i test sulla pista del Nurburgring. Pur senza avere ancora certezze sulle specifiche tecniche della nuova supersportiva del marchio di Affalterbach, le immagini ci danno un assaggio delle capacità prestazionali della futura GT Black Series potendo vederla in azione in una serie di giri veloci sul circuito tedesco.

Una GT3 con la targa

La nuova GT Black Series sarà il corrispettivo modello di serie della GT3, la versione da corsa che in questa fase di sviluppo si distingue per la pellicola mimetica bianconera con dettagli di colore rosso, mentre le grafiche in giallo fluo identificano la versione stradale della supersportiva tedesca. Anche in questo nuovo avvistamento, la nuova Mercedes-AMG GT Black Series conferma la presenza di elementi fortemente distintivi come lo scarico laterali, pneumatici di grandi dimensioni e prese d’aria enormi. Tutti dettagli che caratterizzano in modo evidente una vettura dalla spiccata caratterizzazione aerodinamica (vedi enorme alettone posteriore) nata originariamente per la pista e poi adattata alla strada.

Avrà più di 800 CV?

La precedente Mercedes-AMG GT Black Series si è presentata sul mercato con ben 730 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima erogati dal motore V8 biturbo da 4.0 litri, fondamentale per consentirle di essere tra le sportive stradali più veloci al mondo. Per il suo successore, si parla della possibilità che la potenza possa essere incrementata oltre gli 800 CV, valore che sposterebbe ancor di più il confronto diretto con un’altra velocista pura “made in Germany”, la Porsche 911 GT2 RS.

Promette prestazioni folli, attesa nel 2027

In merito alla nuova GT Black Series, il CEO di Mercedes-Benz, Ola Kallenius, ha parlato di prestazioni “folli” e di un progetto che sarà in grado di sorprendere gli amanti della guida veloce più estrema. Per saperne di più, sia sui dati tecnici che sulla capacità di essere all’altezza delle aspettative alimentate dalle dichiarazioni di Kallenius, ci sarà da aspettare la presentazione ufficiale della nuova Mercedes-AMG GT Black Series che dovrebbe avvenire nel corso del 2027.

Quando sarà presentata la nuova Mercedes-AMG GT Black Series?

La nuova Mercedes-AMG GT Black Series dovrebbe essere presentata ufficialmente nel corso del 2027. Attualmente la supersportiva tedesca è impegnata nei test di sviluppo, come dimostra il recente avvistamento sul circuito del Nürburgring.

Quanti CV avrà la nuova Mercedes-AMG GT Black Series?

Mercedes-AMG non ha ancora comunicato i dati tecnici ufficiali della nuova GT Black Series. Le indiscrezioni parlano però di una potenza superiore agli 800 CV, un incremento significativo rispetto ai 730 CV della precedente generazione.

Quale motore avrà la nuova Mercedes-AMG GT Black Series?

Le specifiche del propulsore non sono ancora state confermate ufficialmente. La precedente GT Black Series utilizzava un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di sviluppare 730 CV e 800 Nm di coppia. Per la nuova generazione si attendono ulteriori informazioni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni.

Che rapporto c’è tra la nuova Mercedes-AMG GT Black Series e la versione GT3?

La nuova GT Black Series avrà un ruolo importante nello sviluppo della futura GT3 da competizione, fungendo da modello di omologazione. La versione stradale e quella da corsa condividono quindi una stretta parentela tecnica e progettuale, con soluzioni sviluppate per garantire prestazioni elevate soprattutto nell’utilizzo in pista.

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