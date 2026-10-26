Nuovo Hyundai Porter, foto spia del restyling in arrivo nel 2027

Noto in alcuni mercati col nome H-100, lo Hyundai Porter di quarta generazione è un modello ormai molto datato. La Casa sudcoreana lo ha infatti lanciato ben 22 anni fa, proponendo il veicolo commerciale con la tipica configurazione a cabina avanzata. Per il restyling atteso nel corso del 2027 questa impostazione stilistica lascerà il posto a un frontale più allungato, che contribuirà a realizzare un profilo del Porter completamente diverso rispetto a quello attuale.

Il nuovo Hyundai Porter è stato avvistato durante dei collaudi su strade di montagna in Europa, con le foto spia che hanno immortalato un prototipo, ampiamente camuffato, in versione “super-cab” ad alimentazione elettrica. Il facelift in arrivo aggiorna il furgoncino cassonato di Hyundai abbandonando le linee corte e sinuose del modello precedente a favore di design più squadrato, con gruppi ottici rettangolari, parabrezza più inclinato, finestrini alti e verticali e tetto quasi piatto.

Un muso più lungo, ma non troppo

Il cofano del nuovo Hyundai Porter non raggiunge la lunghezza di quello di un pick-up, ma segna comunque un netto distacco dal passato. L’intervento di allungamento del muso del veicolo permette di avanzare l’asse anteriore e di posizionare la cabina leggermente dietro di esso, senza intaccare la capacità di carico del cassone, che anche in questo caso sembra aver mantenuto le caratteristiche dell’attuale modello, con Hyundai che è riuscita a trovare un equilibrio tra nuovo design e funzionalità da preservare.

Pensato anche per l’Europa

Il rivisto profilo del veicolo commerciale di Hyundai offre inoltre lo spazio per una struttura in grado di assorbire l’energia in caso di impatto, requisito essenziale rispettare gli standard di sicurezza necessari per commercializzare il Porter anche in Europa. Rispetto a un veicolo a pianale derivato da un furgone, come accadeva prima, il nuovo Porter appare più snello, e quindi adatto anche a strade strette. La conformazione di fiancate e sponda posteriore essenziali e area di carico separata dall’abitacolo confermano l’architettura body-on-frame del veicolo.

Elettrico, ma non solo

Gli scatti mostrano il veicolo anche durante le operazioni di ricarica, con il prototipo dunque dotato di alimentazione elettrica, che comunque non sarà l’unica prevista in gamma, dato che continueranno a esserci anche le motorizzazioni endotermiche. Il badge con la dicitura “4WD” sul telaio suggerisce invece che potrebbe trattarsi di una variante elettrica a doppio motore. Il nuovo Hyundai Porter si rinnoverà in modo importante anche gli interni, in particolar modo aggiornando la dotazione tecnologica.

Domande frequenti su nuovo Hyundai Porter

Quando arriverà il nuovo Hyundai Porter?

Il nuovo Hyundai Porter è atteso nel corso del 2027. Il veicolo commerciale è attualmente impegnato nei test su strada in Europa, come dimostrano le prime foto spia del prototipo camuffato.

Il nuovo Hyundai Porter sarà anche elettrico?

Sì, la gamma dovrebbe comprendere una versione elettrica, già avvistata durante le operazioni di ricarica. Non mancheranno, tuttavia, le motorizzazioni endotermiche. Il badge 4WD presente sul prototipo elettrico lascia inoltre ipotizzare una possibile variante a trazione integrale con doppio motore, ancora da confermare.

Quali sono le novità del design del nuovo Hyundai Porter?

Il nuovo modello abbandonerà l’attuale configurazione a cabina avanzata in favore di un frontale più lungo, con cabina arretrata rispetto all’asse anteriore. Il design sarà più squadrato, con fari rettangolari, parabrezza più inclinato e tetto quasi piatto, mantenendo una struttura funzionale al trasporto delle merci.

Il nuovo Hyundai Porter arriverà anche in Europa?

I prototipi avvistati durante i collaudi europei suggeriscono che Hyundai stia valutando il modello anche per il mercato del Vecchio Continente. Il nuovo frontale potrebbe consentire di integrare strutture per l’assorbimento degli urti e rispondere ai requisiti di sicurezza europei. La commercializzazione in Europa, tuttavia, non è stata ancora confermata ufficialmente.

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