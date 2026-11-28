Opel Grandland è partner di Capital Jam, il format di Radio Capital che porta sul palco artisti, canzoni e storie per un’esperienza musicale condivisa con il pubblico, nella Sala Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano.

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Opel Grandland partner di Capital Jam alla Fabbrica del Vapore

Opel Grandland è partner di Capital Jam, il format di Radio Capital che porta sul palco artisti, canzoni e storie per un’esperienza musicale condivisa con il pubblico. La nuova stagione si svolge nella Sala Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano e fa parte di Fuori Massena, il progetto che porta fuori dagli studi le voci e i format di Radio Capital, Radio Deejay, Radio m2o e OnePodcast.

Con questa partnership, Opel affianca un appuntamento in cui la musica diventa occasione di incontro: un dialogo tra artisti, generazioni e pubblico, capace di trasformare ogni serata in un’esperienza unica. Energia, passione e condivisione sono il filo conduttore di un progetto che avvicina il marchio agli ascoltatori attraverso le emozioni del live.

Capital Jam: le canzoni si raccontano, la musica si condivide

A guidare le serate torna Luca De Gennaro, affiancato da Pier Ferrantini, una delle novità della stagione e recentemente entrato nella squadra di Radio Capital. Sul palco, la super band diretta da Vittorio Cosma accompagna gli ospiti in un percorso che intreccia performance dal vivo, dialoghi e improvvisazione.

Capital Jam non è un semplice concerto. Le canzoni diventano il punto di partenza per scoprire aneddoti, influenze e ricordi, entrando nel laboratorio creativo degli artisti. Un racconto può dare vita a una nuova interpretazione, mentre una collaborazione estemporanea può regalare momenti irripetibili. È questa dimensione di incontro, in cui la condivisione conta quanto l’esibizione, a rendere riconoscibile il format.

Il calendario della stagione comprende cinque serate, tutte nella Sala Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Dopo gli appuntamenti del 28 ottobre e del 25 novembre 2026, Capital Jam torna il 2 dicembre 2026, il 13 gennaio e il 27 gennaio 2027. I nomi degli artisti dei prossimi appuntamenti saranno annunciati successivamente.

I biglietti per assistere alle serate sono disponibili online su TicketOne. Considerata la capienza limitata della sala, è consigliabile verificare per tempo la disponibilità dei posti.

Fuori Massena: la radio incontra il pubblico

Da ottobre 2026 a gennaio 2027, Fuori Massena trasforma la Fabbrica del Vapore in uno spazio dedicato alla musica, all’intrattenimento e all’incontro con il pubblico. Concerti, podcast live, dj set, talk e appuntamenti speciali compongono un calendario che mette al centro la dimensione dal vivo, offrendo agli ascoltatori la possibilità di incontrare da vicino artisti, speaker e protagonisti del mondo radiofonico. Fuori Massena fa parte di Vapore d’Inverno, il programma culturale invernale della Fabbrica del Vapore promosso da Fabbrica Del Vapore e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Non è la prima volta che un marchio automobilistico affianca un format radiofonico a Milano: lo scorso gennaio anche Jeep Compass è stata protagonista di una giornata con Radio Deejay nel capoluogo lombardo.

In questo contesto, Opel accompagna Capital Jam nel suo viaggio tra musica e racconto: un invito a vivere le canzoni non soltanto come ascolto, ma come esperienza da condividere.

Opel Grandland in esposizione: design, comfort e tecnologia

Ad accompagnare il pubblico di Capital Jam c’è anche Opel Grandland, in esposizione alla Fabbrica del Vapore. Il SUV top di gamma Opel unisce un design dinamico ed elegante a un abitacolo spazioso e a tecnologie pensate per semplificare la vita a bordo. Il frontale Opel Vizor tridimensionale, il logo illuminato e la scritta OPEL luminosa al posteriore ne definiscono una personalità distintiva: la luce diventa un elemento di stile, espressione di un approccio razionale e contemporaneo al design.

All’interno, l’attenzione al comfort si accompagna alla praticità. I sedili anteriori Intelli-Seat integrano una scanalatura centrale progettata per ridurre la pressione sul coccige, mentre i comandi fisici per le funzioni più utilizzate consentono un accesso intuitivo, senza dover ricorrere a menu e sottomenu. Spazio e cura dell’ergonomia rendono Grandland un compagno di viaggio adatto tanto agli spostamenti quotidiani quanto ai percorsi più lunghi.

Tra le tecnologie disponibili nella gamma spiccano i fari a matrice LED Intelli-Lux HD, che adattano l’illuminazione alle condizioni di guida e consentono di illuminare la strada con precisione, limitando l’abbagliamento degli altri utenti. Basato sulla piattaforma STLA Medium, Opel Grandland offre una scelta di motorizzazioni elettrificate: Hybrid, Plug-in Hybrid e completamente elettriche, anche con trazione integrale. Una gamma articolata per rispondere a diverse esigenze di mobilità, nel segno del comfort e dell’innovazione. Tra le versioni a batteria, Opel Grandland Electric AWD porta la trazione integrale anche sulla variante 100% elettrica, mentre Opel Grandland Electric può contare su un caricatore di bordo da 22 kW per ridurre i tempi di ricarica in corrente alternata.

Domande frequenti su Opel Grandland e Capital Jam

Cos’è Capital Jam?

È il format di Radio Capital che unisce musica dal vivo, racconto e condivisione: gli artisti si esibiscono e raccontano aneddoti e retroscena delle proprie canzoni, guidati da Luca De Gennaro e Pier Ferrantini con la super band diretta da Vittorio Cosma.

Dove si svolgono gli appuntamenti di Capital Jam?

Nella Sala Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano, nell’ambito di Fuori Massena, il progetto che porta fuori dagli studi le voci di Radio Capital, Radio Deejay, Radio m2o e OnePodcast.

Quali sono le prossime date di Capital Jam?

Dopo le serate del 28 ottobre e del 25 novembre 2026, i prossimi appuntamenti sono il 2 dicembre 2026, il 13 gennaio e il 27 gennaio 2027.

Che ruolo ha Opel Grandland in questa partnership?

Opel Grandland è il modello partner di Capital Jam ed è in esposizione alla Fabbrica del Vapore durante le serate, come SUV top di gamma del marchio tedesco.

Che motorizzazioni offre Opel Grandland?

Basato sulla piattaforma STLA Medium, Opel Grandland è disponibile con motorizzazioni Hybrid, Plug-in Hybrid e completamente elettriche, anche con trazione integrale.

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