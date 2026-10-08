Peugeot 208 2027: la prossima serie sarà tutta nuova e solo elettrica

La Peugeot 208 è pronta ad una rivoluzione. La prossima generazione della compatta francese arriverà l’anno prossimo e sarà completamente diversa da quella attuale, sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista estetico, con la nuova piattaforma STLA One, dal punto di vista tecnologico ed anche sotto il cofano, visto che sarà esclusivamente 100% elettrica. Anche se l’attuale versione con motore endotermico e ibrido resterà comunque in vendita nei prossimi anni.

Forme più squadrate

La casa del Leone, lo scorso anno, ha svelato la Polygon Concept, un prototipo per incarnare il futuro dei veicoli compatti del marchio. E la nuova 208 deriverà da questa concept, seppur ovviamente abbandonando gli elementi più estremi, a partire dalle imponenti portiere ad ali di gabbiano, per far spazio ad una silhouette più tradizionale di una compatta a cinque porte. Che, nel corso delle ultime settimane, ha iniziato a far capolino su alcune strade europee per i consueti test di collaudo, seppur con le tradizionali camuffature per non svelarne l’aspetto.

Tuttavia, più di un elemento si può già vedere. A partire da un frontale con una configurazione dei fari sdoppiati ed una calandra completamente chiusa, oltre alle ormai classiche tre linee orizzontali LED, per richiamare gli “artigli” del leone, come visto su tutti gli ultimi modelli del marchio francese. La fiancata è caratterizzata da una vetratura dalle forme più squadrate, ispirata alla Peugeot 205, che confluisce in una coda più verticale e con uno sbalzo posteriore ridotto. Anche i gruppi ottici posteriori, di forma squadrata, riprendono il motivo grafico a tre linee orizzontali di LED, mentre lo spoiler sul tetto si estende fino ai lati del lunotto.

L’hypersquare per l’abitacolo

Anche l’abitacolo, come dicevamo, sarà rivoluzionato e sarà uno dei primi modelli ad utilizzate il nuovo sistema STLA Smart Cockpit. Ampia strumentazione digitale davanti al conducente ed un nuovo display per l’infotainment, anche se il cambiamento principale è legato al volante dalla forma rettangolare. È ispirato all’Hypersquare, visto appunto sulla Polygon con i suoi quattro fori circolari ed i comandi integrati. Inoltre, è abbinato alla tecnologia ‘steer-by-wire’, che elimina il classico collegamento meccanico tra comando e ruote, consentendo più funzionalità.

La nuova Peugeot 208 sarà, inoltre, un veicolo definito dal nuovo software SDV, grazie all’impiego dell’architettura STLA Brain, che integra tutta l’elettronica e il software in un’unica unità per garantire prestazioni ed efficienza superiori. Gli interni saranno presumibilmente più legati all’ambiente, con ampio uso di materiali riciclati, anche con una qualità superiore, rispetto a quelli presenti attualmente sulla vettura. Ma, su questo, non ci sono conferme.

Solamente elettrica

Come dicevamo, la nuova 208 sarà solamente 100% elettrica, ma con una maggiore autonomia e tempi di ricarica più rapidi, rispetto all’attuale e-208. La prossima generazione, infatti, sarà basata sulla nuova piattaforma STLA One, condivisa con la futura generazione della “gemella” Opel Corsa Electric. Ma per chi ama i motori endotermici ci sarà ancora la possibilità di acquistare l’attuale 208, con opzioni benzina o mild-hybrid. Che potrebbe anche essere aggiornata, con un resyling. Mentre la e-208 GTi (che abbiamo appena provato) resterà la punta di diamante.

Appuntamento all’anno prossimo

La nuova Peugeot 208 è attesa alla presentazione nella seconda metà del 2027, con un arrivo sul mercato entro la fine dell’anno prossimo o all’inizio del 2028.

Come sarà la nuova Peugeot 208 2027?

La prossima generazione sarà completamente nuova dal punto di vista estetico, tecnologico e tecnico. Deriverà dalla Polygon Concept, ma con una carrozzeria più tradizionale a cinque porte. Il design avrà forme più squadrate, una coda verticale e richiami alla Peugeot 205, mentre il frontale proporrà fari sdoppiati e una calandra completamente chiusa.

Quali novità ci saranno nell’abitacolo?

La nuova Peugeot 208 sarà tra i primi modelli a utilizzare il sistema STLA Smart Cockpit. Tra le principali novità ci saranno una strumentazione digitale, un nuovo display per l’infotainment e il volante rettangolare ispirato all’Hypersquare della Polygon Concept. Sarà inoltre presente la tecnologia steer-by-wire.

Quale tecnologia utilizzerà la nuova 208?

La vettura sarà definita dal software SDV e utilizzerà l’architettura STLA Brain, che integra elettronica e software in un’unica unità. Sono inoltre previsti maggiore autonomia e tempi di ricarica più rapidi rispetto all’attuale e-208.

La Peugeot 208 sarà ancora disponibile con motori termici?

La nuova generazione sarà esclusivamente elettrica, ma l’attuale Peugeot 208 resterà in vendita nei prossimi anni con motorizzazioni benzina e mild-hybrid. Potrebbe inoltre ricevere un restyling, mentre la e-208 GTi resterà la versione più sportiva.

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