Sono in pieno svolgimento i LION DAYS, la nuova iniziativa promozionale di Peugeot che per tutto il mese di novembre propone condizioni vantaggiose su un’ampia selezione di modelli della gamma. Il momento clou sarà il Porte Aperte di sabato 21 e domenica 22 novembre, quando gli showroom Peugeot in Italia accoglieranno i visitatori per presentare le promozioni in corso, con numerosi vantaggi e formule finanziarie dedicate.

Peugeot 208: si parte da 14.950 euro

Protagonista dell’iniziativa è la Peugeot 208, proposta al prezzo promozionale di 14.950 euro sulle vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione, oltre oneri finanziari (fino a 8.000 euro di vantaggio). La best seller del marchio francese è disponibile con motori elettrici (136 CV o 156 CV), ibridi (110 CV o 145 CV con cambio automatico e-DCS6) e benzina (Turbo 100 CV con cambio manuale a sei marce).

Peugeot 2008: proposta da 19.950 euro, anche a Interessi 0

Per il SUV compatto Peugeot 2008, i LION DAYS prevedono un prezzo promozionale a partire da 19.950 euro, con vantaggi fino a 8.400 euro sulle vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione, oltre oneri finanziari. In alternativa è disponibile un finanziamento a Interessi 0 fino a 48 mesi. La gamma comprende la versione 100% elettrica da 156 CV, le ibride da 110 CV o 145 CV con cambio automatico e-DCS6, e il nuovo motore benzina Turbo 100 CV con cambio manuale a sei rapporti.

Peugeot 3008: vantaggi fino a 9.850 euro

Anche la Peugeot 3008 rientra tra i modelli protagonisti dell’iniziativa, con vantaggi fino a 9.850 euro sulle vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione, oltre oneri finanziari, oppure con un finanziamento a Interessi zero fino a 48 mesi. La gamma del SUV fastback con Panoramic i-Cockpit® spazia dall’Ibrido 145 CV e-DCS6 all’Ibrido Plug-in 225 CV e-DCS7, fino a tre versioni 100% elettriche: E-3008 da 210 CV, 230 CV Long Range (fino a 701 km di autonomia WLTP) e 325 CV a trazione integrale.

Le promozioni dei LION DAYS si estendono inoltre agli altri modelli della gamma Peugeot, tra cui 308, 408 e 5008, con condizioni dedicate per le rispettive motorizzazioni. Per tutto il mese di novembre, inoltre, Peugeot garantisce prezzi bloccati su tutta la gamma.

Questa e altre offerte sono consultabili su Cercamiauto.it.

Domande frequenti sui LION DAYS Peugeot

Fino a quando durano i LION DAYS di Peugeot?

Le promozioni sono valide per tutto il mese di novembre, con il Porte Aperte negli showroom fissato per sabato 21 e domenica 22 novembre.

Quanto costa la Peugeot 208 con i LION DAYS?

È proposta a partire da 14.950 euro, sulle vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione, oltre oneri finanziari.

È possibile avere un finanziamento a Interessi 0?

Sì, Peugeot propone un finanziamento a Interessi 0 fino a 48 mesi su 2008 e 3008.

Quali altri modelli Peugeot sono coinvolti nelle promozioni?

Oltre a 208, 2008 e 3008, le promozioni dei LION DAYS si estendono anche a 308, 408 e 5008.

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