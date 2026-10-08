Stellantis al Mondial de l’Auto con FaSTLAne 2030: otto marchi, nove concept e oltre 60 veicoli
Il messaggio del CEO Antonio Filosa: dal 13 ottobre a Parigi tutte le motorizzazioni, dall’elettrico all’ibrido ai motori a combustione efficienti
Stellantis
Stellantis arriva al Mondial de l’Auto di Parigi con il suo «più grande salone dell’auto di sempre»: lo ha scritto Antonio Filosa, CEO del gruppo, annunciando la presentazione di FaSTLAne 2030 «in azione» con otto marchi, nove concept e più di 60 veicoli.
In un messaggio, Filosa ricorda che l’Europa ospita molti dei marchi più iconici del gruppo e rappresenta «una pietra miliare» della strategia, fondata su radici locali profonde e su un chiaro impegno nel fornire ciò che i clienti vogliono e di cui hanno bisogno.
Una settimana tra Parigi e Torino
Il CEO racconta di essere in Francia e in Italia per partecipare a importanti discussioni su ciò che verrà: #BIG2026 a Parigi, Wave by Vento a Torino e, di nuovo a Parigi, il Mondial de l’Auto.
FaSTLAne 2030 al Mondial de l’Auto
Al salone parigino Stellantis presenterà FaSTLAne 2030 con otto marchi, nove concept e più di 60 veicoli che coprono tutte le gamme di motorizzazioni: dai modelli totalmente elettrici agli ibridi, fino ai motori a combustione efficienti.
Design, ingegneria, tecnologia e accessibilità economica si uniscono, sottolinea Filosa, per offrire ai clienti maggiore libertà di scelta e più motivi per amare e fidarsi dei marchi del gruppo.
L’invito al pubblico
Il CEO invita a vedere di persona la proposta Stellantis al Mondial de l’Auto da martedì 13 ottobre, dicendosi pronto ad accogliere i visitatori in quello che definisce il più grande salone dell’auto di sempre del gruppo.
Domande frequenti su Stellantis al Mondial de l’Auto
Che cos’è FaSTLAne 2030?
È il piano strategico di Stellantis che, al Mondial de l’Auto di Parigi, viene presentato «in azione» con otto marchi, nove concept e oltre 60 veicoli.
Quali motorizzazioni saranno esposte a Parigi?
Tutte le gamme: dai modelli totalmente elettrici agli ibridi, fino ai motori a combustione efficienti.
Da quando si può visitare lo stand Stellantis al Mondial de l’Auto?
Filosa invita a visitare il salone da martedì 13 ottobre.
Quali eventi ha citato Antonio Filosa nel suo messaggio?
#BIG2026 a Parigi, Wave by Vento a Torino e il Mondial de l’Auto di Parigi.
Quanti marchi Stellantis partecipano?
Otto marchi, con nove concept e più di 60 veicoli.
Che cosa vuole offrire Stellantis ai clienti secondo Filosa?
Maggiore libertà di scelta, unendo design, ingegneria, tecnologia e accessibilità economica.
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