Stellantis al Mondial de l’Auto con FaSTLAne 2030: otto marchi, nove concept e oltre 60 veicoli

Stellantis arriva al Mondial de l’Auto di Parigi con il suo «più grande salone dell’auto di sempre»: lo ha scritto Antonio Filosa, CEO del gruppo, annunciando la presentazione di FaSTLAne 2030 «in azione» con otto marchi, nove concept e più di 60 veicoli.

In un messaggio, Filosa ricorda che l’Europa ospita molti dei marchi più iconici del gruppo e rappresenta «una pietra miliare» della strategia, fondata su radici locali profonde e su un chiaro impegno nel fornire ciò che i clienti vogliono e di cui hanno bisogno.

Una settimana tra Parigi e Torino

Il CEO racconta di essere in Francia e in Italia per partecipare a importanti discussioni su ciò che verrà: #BIG2026 a Parigi, Wave by Vento a Torino e, di nuovo a Parigi, il Mondial de l’Auto.

FaSTLAne 2030 al Mondial de l’Auto

Al salone parigino Stellantis presenterà FaSTLAne 2030 con otto marchi, nove concept e più di 60 veicoli che coprono tutte le gamme di motorizzazioni: dai modelli totalmente elettrici agli ibridi, fino ai motori a combustione efficienti.

Design, ingegneria, tecnologia e accessibilità economica si uniscono, sottolinea Filosa, per offrire ai clienti maggiore libertà di scelta e più motivi per amare e fidarsi dei marchi del gruppo.

L’invito al pubblico

Il CEO invita a vedere di persona la proposta Stellantis al Mondial de l’Auto da martedì 13 ottobre, dicendosi pronto ad accogliere i visitatori in quello che definisce il più grande salone dell’auto di sempre del gruppo.

Domande frequenti su Stellantis al Mondial de l’Auto

Che cos’è FaSTLAne 2030?

È il piano strategico di Stellantis che, al Mondial de l’Auto di Parigi, viene presentato «in azione» con otto marchi, nove concept e oltre 60 veicoli.

Quali motorizzazioni saranno esposte a Parigi?

Tutte le gamme: dai modelli totalmente elettrici agli ibridi, fino ai motori a combustione efficienti.

Da quando si può visitare lo stand Stellantis al Mondial de l’Auto?

Filosa invita a visitare il salone da martedì 13 ottobre.

Quali eventi ha citato Antonio Filosa nel suo messaggio?

#BIG2026 a Parigi, Wave by Vento a Torino e il Mondial de l’Auto di Parigi.

Quanti marchi Stellantis partecipano?

Otto marchi, con nove concept e più di 60 veicoli.

Che cosa vuole offrire Stellantis ai clienti secondo Filosa?

Maggiore libertà di scelta, unendo design, ingegneria, tecnologia e accessibilità economica.

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