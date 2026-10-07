Suzuki eSky, la kei car elettrica debutta in Giappone: 310 km di autonomia e prezzo da 8.700 euro

La Suzuki eSky, la prima kei car completamente elettrica del costruttore nipponico, è stata ufficialmente presentata in Giappone, svelando aspetto e caratteristiche della versione destinata al mercato domestico, in attesa del futuro arrivo della vettura in Europa. Anticipata qualche mese fa dall’evoluzione del concept Vision e-Sky che si presentò per la prima volta al pubblico nel 2025, la Suzuki eSky mantiene la silhouette squadrata, le cinque porte e le dimensioni estremamente compatte del prototipo, con tutta una serie di elementi, ovvero fari, paraurti, cerchi delle ruote e calotte degli specchietti retrovisori che sono stata rivisti per il modello di serie.

Batteria da 26 kWh, autonomia fino a 310 km

La Suzuki eSky è costruita sulla piattaforma Heartect e e monta il nuovo sistema e-Axle, che integra motore elettrico, inverter e riduttore, muovendo le ruote anteriori. Il motore può erogare 94 CV, ma nella versione destinata al giapponese la potenza sarà probabilmente limitata a 64 CV per rispettare le normative che permettono di farla rientrare nella categoria delle kei car. La eSky dispone di una batteria LFP da 26 kWh, montata nel pianale, che promette 310 km di autonomia massima nel ciclo WLTC e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. Come ci si attende per un veicolo di questo tipo, Suzuki punta forte sull’efficienza anche sfruttando peso e dimensioni ridotte.

Abitacolo per quattro e personalizzazione estetica

Gli interni della Suzuki eSky prevedono un abitacolo a quattro posti che privilegia la praticità, con numerosi vani e un pratico piano portaoggetti sulla plancia. A bordo della kei car troviamo strumentazione digitale, comandi del climatizzatore su un pannello separato e, sull’allestimento top, un display touch da 10,1 pollici per l’infotainment. Per chi vuole personalizzare la vettura, Suzuki offre un ricco catalogo di optional che prevede anche due pacchetti estetici che rendono il look della eSky più distintivo: il Mild Sporty, con decalcomanie rosa, blu e grigie, e il Neo Future, che combina grafiche in giallo e nero. Completano la proposta estetica le modanature disponibili in otto colori, gli adesivi dedicati per il portellone e i tappetini riciclabili in poliestere.

Prezzi in Giappone da circa 8.700 € con gli incentivi

In Giappone la Suzuki eSky arriverà in concessionaria tra poco più di un mese, il 16 novembre, con la Casa nipponica che si pone come obiettivo di partenza di piazzare almeno 1.000 unità al mese. Per quanto riguarda i prezzi, l’allestimento d’ingresso “A” parte da 2.120.000 yen (poco meno di 12.000 €), mentre la top di gamma “X” sale a 2.790.000 yen (circa 15.700 €). Prezzo però che in Giappone, grazie a un corposo incentivo locale, fanno scendere il listino con la versione base della Suzuki eSky che viene a costare 1.552.000 yen, circa 8.700 €.

Dal prossimo anno, la piccola kei car di Suzuki sarà venduta anche sul mercato europeo, andandosi ad affiancare alla eVitara e lanciando il guanto di sfida alle elettrice di segmento A, tra cui la Fiat 500, la Renault Twingo, la Volkswagen ID. Up! e la Dacia Spring.

Domande frequenti su Suzuki eSky

Quanto costa la Suzuki eSky?

In Giappone la Suzuki eSky parte da 2.120.000 yen, circa 12.000 euro, ma grazie agli incentivi locali il prezzo della versione base scende a circa 8.700 euro.

Quanti chilometri può percorrere la Suzuki eSky?

La Suzuki eSky è dotata di una batteria LFP da 26 kWh e dichiara un’autonomia massima di 310 km nel ciclo WLTC.

Quando arriverà la Suzuki eSky in Europa?

Dopo il debutto sul mercato giapponese, previsto per il 16 novembre 2026, la Suzuki eSky è attesa anche in Europa a partire dal 2027. Il prezzo e le specifiche della versione europea non sono ancora stati indicati.

Quanti posti ha la Suzuki eSky?

La Suzuki eSky è una kei car a cinque porte con un abitacolo omologato per quattro persone.

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