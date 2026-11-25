I tentativi di truffe e raggiri che corrono sul web sono sempre dietro l’angolo, ancora di più quando si cerca di fare un affare nelle speranza di risparmiare come cercavano di fare coloro che hanno acquistato online motori usati e polizze assicurative, incappando però in quella che era una trappola ingegnata ad arte per truffare i malcapitati. La maxi-truffa è stata smascherata dalla Polizia di Stato che, con l’operazione ribattezzata “Motors Scam“, ha fatto venire alla luce un raggiro da centinaia di migliaia di euro che ha colpito oltre 150 vittime in tutta Italia.

Come è partita l’indagine

L’indagine della Polizia, nata in seguito alla denuncia di un cittadino di Cagliari e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sardegna e coordinata dalla Procura del capoluogo sardo, ha portato a sei perquisizioni nei confronti di soggetti di origine campana. Gli indagati sono 14 in tutto, accusati di associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio. L’attività investigativa, alla quale ha contribuito anche Poste italiane, ha portato al sequestro di denaro contante, preziosi, cellulari con sim e carte di debito intestate a terzi. Gli inquirenti hanno affermato che il numero delle vittime potrebbe crescere rispetto a quello attualmente emerso.

Una rete di truffatori collaudata

La banda criminale era ben organizzata e collaudata, con ognuno dei suoi componenti che svolgeva un compito preciso per portare a compimento il raggiro. I “social creator” e i “centralini” adescavano le vittime attraverso l’utilizzo di profili social e siti web costruiti ad arte, gestendo i primi contatti telefonici. I “procacciatori” reperivano i conti intestati a prestanome, mentre i “cassieri” prelevavano il denaro, spostato prima su vari conti per nascondere il profitto illecito attraverso movimentazioni bancarie. Oltre ai motori usati, il gruppo criminale vendeva finte polizze assicurative e inviava false comunicazioni spacciandosi per operatori di Poste italiane.

I consigli per difendersi e i contatti per ricevere l’assistenza legale

L’associazione Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, ha attivato uno sportello legale per fornire assistenza alle vittime del raggiro. La stessa associazione invita i cittadini alla prudenza nel condurre operazioni online: prima di pagare, bisogna verificare che venditore o compagnia esistano davvero e diffidare di profili e siti recenti, sprovvisti di recapiti verificabili. Ulteriori segnali d’allarme che devono far alzare la soglia d’attenzione, ricorda l’associazione, sono: prezzi troppo bassi, pressione a decidere in fretta e richieste di versare su IBAN o carte di persone diverse dal venditore. Inoltre non bisogna mai fornire dati o codici personali al telefono, ed in caso di dubbio, meglio chiudere la telefonata e richiamare l’ente ai numeri ufficiali.

Chi è incappato nel raggiro può inviare la propria segnalazione e richiedere l’assistenza legale dell’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

In cosa consisteva la truffa online dei motori usati e delle assicurazioni?

La truffa, denominata “Motors Scam”, consisteva nella pubblicazione di annunci e offerte ingannevoli per la vendita di motori usati e di polizze assicurative inesistenti. I truffatori utilizzavano siti web e profili social creati ad arte per attirare le vittime e convincerle a effettuare pagamenti.

Quante sono le vittime della maxi-truffa online scoperta dalla Polizia?

Le indagini hanno portato alla luce oltre 150 vittime in tutta Italia e un giro d’affari illecito da centinaia di migliaia di euro. Gli inquirenti ritengono inoltre che il numero delle persone truffate possa aumentare.

Come riconoscere ed evitare le truffe online sui motori usati e sulle polizze assicurative?

È importante verificare sempre l’affidabilità del venditore o della compagnia assicurativa, diffidare di prezzi eccessivamente convenienti e controllare che i siti web riportino recapiti verificabili. Bisogna inoltre evitare pagamenti verso IBAN o carte intestati a persone diverse dal venditore e non comunicare mai dati personali o codici al telefono.

A chi rivolgersi se si è vittima della truffa Motors Scam?

Chi ritiene di essere stato truffato può rivolgersi all’associazione Codici, che ha attivato uno sportello legale per offrire assistenza. È possibile contattarla al numero 06 5571996, tramite WhatsApp al 375 7793480 oppure scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

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