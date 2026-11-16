Veicoli commerciali, mercato in calo a ottobre 2026: immatricolazioni giù del 10,1%

Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri chiude il mese di ottobre 2026 con un passo indietro a doppia cifra: 15.574 immatricolazioni, il 10,1% in meno rispetto alle 17.317 dello stesso mese del 2025. Guardando ai dati dell’anno, il bilancio dei primi dieci mesi resta in rosso, con 150.445 unità registrate, pari ad un calo del 5,4% rispetto alle 158.958 dello stesso periodo 2025.

Cala il diesel, cresce l’elettrico

Addentrandoci nei dati diffusi da UNRAE, emerge che tra le alimentazioni, il diesel scende al 75,1% di quota (-6,5 punti percentuali), mentre gli elettrici puri (BEV) raggiungono il 5,1% nel mese, contro il 3,3% di un anno fa ma sotto il 5,3% registrato settembre 2026. Nel cumulato annuo i vicoli elettrici si fermano al 4%, mentre crescono gli ibridi, che raggiungono l’11,9% (+3%), e i plug-in che arrivano all’1,8%. La quota dei veicoli commerciali con alimentazione a benzina sale al 4,4%, mentre quelli a Gpl calano all’1,7%.

Per quanto riguarda i canali del mercato, flettono privati, società e noleggio a lungo termine, con quest’ultimo che perde quasi un terzo dei volumi e scende al 27,4% di quota. Fanno meglio il noleggio a breve termine, al 5,6%, e le autoimmatricolazioni, al 10,5%, il 74% delle quali riconducibile a soli quattro marchi dello stesso Gruppo costruttore.

Il passo indietro di Bruxelles sul taglio delle emissioni di CO2

Intanto a Bruxelles il voto della Commissione ENVI del Parlamento europeo del 4 novembre ha porta la revisione del Pacchetto automotive verso la fase finale. Per i veicoli commerciali leggeri, il testo fissa al 35% il taglio delle emissioni di CO₂ al 2030 (contro il 50% originario e il 40% proposto dalla Commissione) e all’80% al 2035, anziché l’azzeramento totale. Ora si attende la sessione plenaria, in programma a dicembre.

Pietrantonio (UNRAE): “Transizione? Ok le norme, ora leve operative certe”

Un evoluzione normativa, con obiettivi più coerenti con lo stato reale del mercato, apprezzata dal presidente di UNRAE, Roberto Pietrantonio, che in vista del voto europeo del mese prossimo afferma: “Ci auguriamo che la sessione plenaria di dicembre confermi questa impostazione di buonsenso e che il Consiglio europeo proceda nella stessa direzione. Per garantire una transizione sostenibile alle imprese, ribadiamo l’importanza di prevedere anche scadenze di verifica quinquennali per i periodi 2025-2029 e 2030-2034: una flessibilità indispensabile per allineare gli obblighi di legge ai cicli industriali”.

“Tuttavia, – aggiunge Pietrantonio – un quadro europeo più equilibrato non sarà sufficiente senza un cambio di passo a livello nazionale. Per supportare concretamente la transizione del comparto servono leve operative certe: estendere ai veicoli commerciali le misure di potenziamento della rete già dedicate ai mezzi pesanti, abbattere i costi di ricarica e attivare un credito d’imposta al 50% per incentivare le installazioni private di colonnine rapide (oltre i 70 kW) nel triennio 2027-2029”.

Domande frequenti su mercato veicoli commerciali 2026

Quanto sono diminuite le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia a ottobre 2026?

A ottobre 2026 il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri ha registrato 15.574 immatricolazioni, con una flessione del 10,1% rispetto alle 17.317 unità dello stesso mese del 2025. Il calo dei primi dieci mesi dell’anno è invece del 5,4%.

Qual è l’alimentazione più diffusa tra i veicoli commerciali in Italia?

Il diesel continua a dominare il mercato dei veicoli commerciali leggeri, con una quota del 75,1% a ottobre 2026, sebbene in calo di 6,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025. Crescono invece gli ibridi e gli elettrici puri, che raggiungono rispettivamente l’11,9% e il 5,1% del mercato.

Qual è la quota di mercato dei veicoli commerciali elettrici a ottobre 2026?

I veicoli commerciali elettrici a batteria (BEV) hanno raggiunto il 5,1% di quota a ottobre 2026, in crescita rispetto al 3,3% dello stesso mese del 2025. Nel cumulato dei primi dieci mesi dell’anno, tuttavia, la loro quota si attesta al 4%.

Quali misure chiede UNRAE per sostenere la transizione dei veicoli commerciali verso l’elettrico?

UNRAE propone di potenziare le infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli commerciali, ridurre i costi dell’energia e introdurre un credito d’imposta del 50% per incentivare l’installazione privata di colonnine rapide con potenza superiore a 70 kW nel triennio 2027-2029. L’associazione chiede inoltre maggiore flessibilità nell’applicazione degli obiettivi europei sulle emissioni di CO₂.

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