Veicoli industriali, ottobre 2026 in crescita: +7,4% sulla spinta dei trattori

Ottobre 2026 si chiude con un balzo in avanti per il mercato dei veicoli industriali con 2.802 immatricolazioni, il 7,4% in più rispetto alle 2.608 dello stesso mese di un anno fa. Il dato, che emergete dalle analisi del Centro Studi e Statistiche UNRAE, è un ulteriore segnale di un mercato dei veicoli industriali in ripresa, confermato dal secondo mese consecutivo di crescita, dopo il +3% di settembre. A spingere il trend positivo dell’ultimo mese sono stati soprattutto i trattori stradali.

Il quadro per fasce di peso

Il comparto dei veicoli industriali nel nostro Paese non cresce in modo uniforme, ma con andamenti differenti per le diverse categorie. I veicoli industriali leggeri, da 3,51 a 6 t, salgono del 57,4% (da 54 a 85 unità), mentre la fascia intermedia, da 6,01 a 15,99 t, cala del 23,9%, attestandosi a quota 236 immatricolazioni. A trascinare il mercato è il segmento pesante, da 16 t in su, con 2.481 unità registrate, pari ad un +10,6% su ottobre 2025.

Performance fortemente positiva dei trattori stradali, che con 1.577 immatricolazioni (+21,5%) registrano il miglior risultato mensile dell’anno. Andamento opposto per i carri che invece segnano una flessione del 4,4%, fermandosi a 904. Guardando al bilancio del 2026, nei primi dieci mesi dell’anno il mercato totalizza 24.126 unità, +3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel cumulato annuo, i trattori stradali crescono del 14,1%, mentre i carri registrano una contrazione del 7,3%.

Il commento di Dattoli

Giovanni Dattoli, presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, commenta così i dati di ottobre 2026: “Il segno positivo conferma l’impegno delle imprese nel rinnovo delle flotte: in un parco con un’anzianità media di 15 anni, ogni nuovo veicolo immatricolato si traduce in minori emissioni e maggiore sicurezza stradale. Tuttavia, la transizione del trasporto pesante fatica a decollare: a Ecomondo le Aziende associate all’UNRAE hanno confermato come l’offerta di veicoli a basse e zero emissioni sia già matura e disponibile. Mancano però i fattori abilitanti, a partire dagli incentivi. A un anno dal Decreto istitutivo, i 590 milioni di euro del Fondo straordinario restano inaccessibili: chiediamo di chiudere rapidamente l’iter attuativo e ribadiamo la necessità di riservare una quota delle risorse ai veicoli a zero emissioni oltre le 16 t”.

Il fronte normativo europeo

Allargando lo sguardo oltre i confini nazionali, c’è da segnalare che il 4 novembre tre commissioni del Parlamento europeo hanno approvato il rinvio di 18 mesi dei requisiti Euro 7 per i veicoli pesanti, con voto in plenaria atteso a dicembre. Dattoli la definisce una decisione di buon senso, che evita di disperdere risorse. La Commissione europea ha inoltre inserito nel programma 2027 la revisione dei target di CO2 per i mezzi pesanti, che UNRAE vorrebbe basata su condizioni concrete, ovvero aree di ricarica, costi energetici competitivi e misure a sostegno della domanda.

Come è andato il mercato dei veicoli industriali in Italia a ottobre 2026?

Il mercato italiano dei veicoli industriali ha chiuso ottobre 2026 con 2.802 immatricolazioni, in crescita del 7,4% rispetto alle 2.608 registrate nello stesso mese del 2025. Si tratta del secondo mese consecutivo con il segno positivo, dopo il +3% di settembre.

Quali veicoli industriali hanno registrato la crescita maggiore a ottobre 2026?

A trainare il mercato sono stati soprattutto i trattori stradali, che hanno totalizzato 1.577 immatricolazioni, con un incremento del 21,5% rispetto a ottobre 2025. Positivo anche il segmento dei veicoli industriali pesanti da 16 tonnellate in su, cresciuto complessivamente del 10,6%.

Quanti veicoli industriali sono stati immatricolati in Italia nei primi dieci mesi del 2026?

Tra gennaio e ottobre 2026 sono stati immatricolati in Italia 24.126 veicoli industriali, con una crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel cumulato annuo i trattori stradali segnano un +14,1%, mentre i carri registrano una flessione del 7,3%.

Quali sono le richieste di UNRAE per sostenere il mercato dei veicoli industriali?

UNRAE chiede di accelerare l’attuazione del Fondo straordinario da 590 milioni di euro destinato al rinnovo del parco circolante e di riservare una quota delle risorse ai veicoli industriali a zero emissioni oltre le 16 tonnellate. L’associazione sottolinea inoltre la necessità di incentivi, infrastrutture di ricarica e costi energetici competitivi per favorire la transizione del trasporto pesante.

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