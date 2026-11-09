Volkswagen Tiguan R 2027, sound Akrapovic e anima da sportiva: il debutto si avvicina

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A tre anni dal debutto della terza generazione, la Volkswagen Tiguan non ha ancora svelato le sue ambizioni sportive che però stanno prendendo sempre più forma nel corso dei collaudi sul circuito del Nurburgring. A tal proposito, un recente video spia del canale YouTube CarSpyMedia, ci mostra un prototipo, con poco camuffamento addosso, della nuova Volkswagen Tiguan R alle prese con una serie di giri veloci sul tracciato tedesco.

Il sound degli scarichi Akrapovic

Mentre il filmato ci consente di ascoltare il potente rombo emesso dal sistema di scarico Akrapovic che equipaggia il prototipo della Volkswagen Tiguan R, sulle caratteristiche tecniche del modello per il momento dobbiamo accontentarci delle indiscrezioni. Secondo quest’ultime, la Tiguan R dovrebbe prendere in prestito diversi elementi della Golf R, a partire dal motore 2.0 litri TSI, abbinato al sistema di trazione integrale 4Motion e all’impianto frenante maggiorato. Così come la Golf R, la nuova Tiguan R sarà costruita sulla piattaforma MQB Evo e dovrebbe adottare ammortizzatori adattivi Dynamic Chassis Control e cerchi da 21 pollici.

Potrebbe avere più di 320 CV

Aspettando ritocchi estetici piuttosto soft ad aggiornare il look della nuova Tiguan R che tuttavia, come da tradizione Volkswagen, adotterà una serie di dettagli sportivi specifici dedicati alle versioni R della gamma del marchio tedesco, resta da capire che livello di potenza e prestazioni sarà in grado di toccare la vettura. Mentre la prima Tiguan R erogava 320 CV e 420 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e una velocità massima autolimitata a 250 km/h, il nuovo modello dovrà quanto meno eguagliare questi valori, anche se non è escluso che possano essere ulteriormente incrementati.

Attesa nel 2027

Puntando ad unire la praticità da SUV con il cuore da hot hach, la nuova Volkswagen Tiguan R rappresenta quel mix di versatilità e performance di alto livello in grado di intercettare le esigenze e i gusti di tanti amanti del dinamismo al volante. Pronta ad andarsi a collocare sopra la nuova T-Roc R e sotto la futura Touareg R plug-in hybrid, la nuova Volkswagen Tiguan R, che sarà il terzo modello R della gamma SUV del marchio tedesco, dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2027.

Domande frequenti su nuova Volkswagen Tiguan R

Quando uscirà la nuova Volkswagen Tiguan R?

La nuova Volkswagen Tiguan R dovrebbe debuttare nel corso del 2027. Il modello è attualmente impegnato nei test di sviluppo, con alcuni prototipi avvistati anche sul circuito del Nürburgring.

Che motore avrà la nuova Volkswagen Tiguan R?

Secondo le indiscrezioni, la nuova Volkswagen Tiguan R dovrebbe adottare il motore 2.0 TSI quattro cilindri turbo già utilizzato dalla Golf R, abbinato alla trazione integrale 4Motion. La potenza non è ancora stata ufficializzata, ma potrebbe superare i 320 CV della precedente generazione.

Quanti cavalli avrà la Volkswagen Tiguan R 2027?

La potenza della nuova Tiguan R non è stata ancora confermata. Il precedente modello sviluppava 320 CV e 420 Nm di coppia, valori che la nuova generazione dovrebbe almeno eguagliare, con la possibilità di un ulteriore incremento delle prestazioni.

Quali saranno le caratteristiche sportive della nuova Volkswagen Tiguan R?

La nuova Tiguan R dovrebbe distinguersi per un assetto specifico con ammortizzatori adattivi Dynamic Chassis Control, cerchi in lega da 21 pollici, impianto frenante maggiorato e trazione integrale 4Motion. Non mancheranno dettagli estetici dedicati alla famiglia sportiva R di Volkswagen.

5/5 - (1 vote)