A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto sud e Termoli dopo la frana di Petacciato

Il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto che era stato chiuso qualche giorno fa a scopo precauzionale dopo che si era riattivata la frana storica di Petacciato (Campobasso), in Molise, e che aveva reso necessario intervenire con lavori e verifiche, sta tornando a garantire una regolare viabilità in entrambe le direzioni. Dopo l’apertura della carreggiata nord, i progressi delle attività di ripristino e messa in sicurezza avviate dalla task force di Autostrade per l’Italia hanno permesso, poco dopo le ore 19 di venerdì 10 aprile, di riaprire anche la carreggiata sud.

Ora si viaggia su una corsia per senso di marcia

Grazie all’intervento celere, portato avanti anche di notte, che ha richiesto un impegno costante di uomini e mezzi per garantire il ritorno alla piena funzionalità della tratta della A14 nel più breve tempo possibile, è stato possibile arrivare alla riapertura del tratto autostradale compreso tra Vasto sud e Termoli. In questo modo è stata resa nuovamente disponibile una corsia per il traffico diretto verso Bari, che dalla tarda mattina di giovedì 9 aprile era stato deviato sulla carreggiata opposta per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di consolidamento.

Attualmente, la circolazione nel tratto della A14 interessato avviene su una corsia per ciascun senso di marcia: una in carreggiata sud verso Bari e una in carreggiata nord in direzione Pescara. Alla riapertura della carreggiata sud, Autostrade per l’Italia rende noto che la viabilità scorre regolare, senza che si registrino code, rallentamenti, né particolari criticità per gli automobilisti in transito.

Come tenersi aggiornati sull’evoluzione del traffico

Autostrade per l’Italia continua a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni strutturali e della viabilità, mantenendo attivo un sistema capillare di informazione per gli utenti. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili attraverso diversi canali: i collegamenti radio su RTL 102.5, Rai Isoradio e RTL 102.5 Traffic, oltre ai notiziari televisivi su Canale 5 e La7.

Le informazioni sono inoltre accessibili tramite l’app ufficiale Autostrade per l’Italia, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e Apple, e sul sito autostrade.it. A questi si aggiungono i pannelli a messaggio variabile lungo la rete e il circuito TV Infomoving presente nelle aree di servizio. Per ulteriori dettagli o necessità, gli utenti possono contattare il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

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