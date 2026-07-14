Alfa Romeo e Subsonica: partner per il tour Terre Rare 2026

Alfa Romeo è l’Official Mobility Partner dei Subsonica per il tour estivo “Terre Rare 96-26”, il viaggio musicale che porta la band torinese attraverso 18 tappe tra le più importanti manifestazioni italiane, dalle Alpi all’Etna.

Il tour “Terre Rare 96-26”: 18 tappe in tutta Italia

Partito il 26 giugno 2026 dallo Sherwood Festival di Padova, il tour tocca alcuni tra i festival estivi più prestigiosi d’Italia: dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma al Flowers Festival di Collegno, da Villa Bellini a Catania al Locus Festival in Puglia e al Dromos in Sardegna. L’ultima data è prevista per il 22 agosto a San Mauro Pascoli, con un’aggiunta già confermata il 4 settembre a Reggio Emilia.

Sul palco, i Subsonica alternano i classici che hanno segnato tre decenni di carriera ai brani di “Terre Rare”, l’undicesimo album in studio pubblicato il 20 marzo 2026 — nato da un’esperienza della band sull’altra sponda del Mediterraneo e proiettato verso nuove geografie, reali e immaginarie.

Una flotta dedicata da Padova a San Mauro Pascoli

Alfa Romeo mette a disposizione dei Subsonica una flotta dedicata per l’intero tour. Iconici e riconoscibili come la Junior — modello attuale di punta del Brand — i Subsonica condividono con Alfa Romeo la stessa tensione verso il futuro: creatività, personalità e un dialogo autentico con le nuove generazioni. Ogni concerto è un rito collettivo, e quest’estate quella carica corre anche su quattro ruote.

Come è nata la partnership: dalle OGR alla 1000 Miglia

Il sodalizio nasce nell’aprile 2026 con le quattro serate sold out di “Cieli su Torino 96-26” alle OGR Torino, primo atto delle celebrazioni per i 30 anni di carriera della band. La Junior Alfa Romeo ha conquistato una platea giovane e dinamica, confermando l’affinità tra i due mondi.

Il viaggio è poi proseguito con la consegna delle prime vetture ai musicisti presso l’headquarter Alfa Romeo di Torino: una Junior Ibrida Q4 a Boosta e una Junior Elettrica Sport Speciale a Ninja. A giugno, infine, l’emozione della 44ª rievocazione storica della 1000 Miglia, percorsa a bordo di un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 appartenente alla collezione Heritage Hub Italy.

Alfa Romeo Junior: il 50% delle vendite del Brand

Sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e con spiccato stile italiano, la Alfa Romeo Junior rappresenta il 50% delle vendite totali del Brand e si afferma come uno dei modelli premium più venduti nel segmento. La gamma è la più completa della categoria: versioni 100% elettriche, ibride a due ruote motrici e ibride Q4 a trazione integrale.

Alfa Romeo e musica: dal C2C al Kappa FuturFestival

La partnership con i Subsonica si inserisce in un percorso consolidato tra Alfa Romeo e il mondo musicale: dal C2C Festival (tra gli eventi avant-pop più rilevanti in Europa) al m2o Morning Club alla Fabbrica del Vapore di Milano, fino al Kappa FuturFestival 2026, tra i migliori festival di musica elettronica al mondo. Un dialogo sempre più stretto con le nuove generazioni, lì dove la creatività si vive e si sente.

Domande frequenti su Alfa Romeo e Subsonica

Qual è il ruolo di Alfa Romeo nel tour dei Subsonica?

Alfa Romeo è l’Official Mobility Partner dei Subsonica per il tour “Terre Rare 96-26”. Il marchio mette a disposizione una flotta dedicata che accompagnerà la band in tutte le 18 tappe del tour estivo 2026.

Che cos’è il tour “Terre Rare 96-26”?

Il tour “Terre Rare 96-26” celebra i 30 anni di carriera dei Subsonica. Iniziato il 26 giugno 2026 a Padova, tocca 18 tappe nei principali festival italiani e si conclude il 22 agosto a San Mauro Pascoli, con una data aggiuntiva il 4 settembre a Reggio Emilia.

Quale Alfa Romeo guidano i Subsonica?

Boosta guida una Junior Ibrida Q4, mentre Ninja ha ricevuto una Junior Elettrica Sport Speciale. Entrambe le vetture sono state consegnate presso l’headquarter Alfa Romeo di Torino.

Quando è iniziata la collaborazione tra Alfa Romeo e Subsonica?

La collaborazione nasce nell’aprile 2026 con le quattro serate sold out alle OGR Torino. Si è poi consolidata con la consegna delle vetture e con la partecipazione alla 44ª 1000 Miglia a bordo di un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956.

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