Bentley Torcal: ecco gli interni del primo SUV elettrico, debutto il 23 settembre

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La Bentley Torcal, primo modello elettrico della Casa britannica, scopre ulteriore dettagli mostrando per la prima volta gli interni, attraverso un video teaser in vista della presentazione in anteprima prevista per il 23 settembre 2026. Oltre a fornirci il primo sguardo su come è fatta dentro la nuova vettura, un lussuoso crossover a batteria che segnerà l’ingresso di Bentley nel mondo dell’elettrico, la Casa inglese ha svelato anche altre anticipazioni della Torcal.

Nuova reinterpretazione della griglia Bentley

Partendo dal design esterno, Bentley ha annunciato che la sua prima vettura elettrica avrà una “griglia a diamante fluttuante simile a un gioiello” che combina la necessità funzionale con un aspetto distintivo che rendere la Torcal immediatamente riconoscibile come una Bentley. Nonostante il video teaser non faccia vedere molto, si prevede che la mascherina della vettura richiami quella del concept EPX 15.

Bentley mostra in anteprima anche i fanali posteriori tridimensionali, caratterizzati da un motivo a diamante, con la forma appuntita che si conferma un elemento stilistico ricorrente sulla Torcal che ha reinterpretato completamente quello che è un tratto storico del design del brand.

Dentro elementi in cristallo e schermi curvi

Le immagini mostrano un abitacolo che punta su un mix di lusso artigianale e tecnologia, grazie anche alla collaborazione con Cumbria Crystal, che ha realizzato esclusivi elementi in cristallo intagliati a mano, molti dei quali saranno illuminati creato un effetto scenografico di grande impatto che fa leva su profondità, movimento e giochi di luce. Gli interni si distinguono inoltre per i pannelli porta scolpiti, finiture in vero metallo e un’ampia fascia in legno sulla plancia. A livello tecnologico spicca la presenza di sistema di infotainment con display curvo verticale, una strumentazione digitale anch’essa curva e comandi fisici dedicati, inclusi i selettori per le modalità di guida Sport e Comfort.

Capace di recuperare 161 km di autonomia in sette minuti

Sul fronte tecnico, la Bentley Torcal nascerà sulla piattaforma PPE, condivisa con altri modelli premium del Gruppo Volkswagen, e promette ricariche ultrarapide supportando potenze di ricarica fino a 390 kW. Bentley ha già anticipato che sarà possibile recuperare circa 161 km di autonomia in appena sette minuti di ricarica. Per scoprire gli ulteriori dettagli dovremmo aspettare ancora qualche settimana, quando la Torcal si svelerà ufficialmente in tutta la sua completezza.

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