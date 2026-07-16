BYD è il nuovo partner automotive ufficiale del Paris Saint-Germain

BYD, il leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, fa il suo ingresso nel mondo del calcio d’élite diventando Official Automotive Partner del Paris Saint-Germain, il club che nella stagione 2025-2026 ha conquistato per la seconda volta consecutiva la UEFA Champions League. Un’alleanza triennale che unisce due brand globali con un obiettivo comune: sfidare le convenzioni, perseguire l’eccellenza e ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

BYD e PSG: due brand che sfidano le convenzioni

L’annuncio è arrivato direttamente da José Miranda, Global Chief Marketing Officer di BYD Group, con un post sul profilo LinkedIn del manager. «Questo accordo riunisce due brand globali che condividono la stessa ambizione: sfidare le convenzioni, perseguire l’eccellenza e ispirare milioni di persone in tutto il mondo», ha dichiarato Miranda, sottolineando come la partnership con il Paris Saint-Germain rappresenti un passaggio fondamentale nell’evoluzione globale di BYD.

Il Paris Saint-Germain è oggi una delle squadre più seguite al mondo. Dopo la storica doppietta in Champions League, il club parigino gode di una visibilità planetaria senza precedenti, con una fanbase che si estende ben oltre i confini europei, raggiungendo mercati chiave in Asia, Nord America, Medio Oriente e America Latina — aree geografiche strategiche anche per l’espansione commerciale di BYD.

Tre anni di partnership: campagne globali, fan experience e flotta veicoli

Nei prossimi tre anni, BYD e il brand premium DENZA lavoreranno fianco a fianco con il Paris Saint-Germain su un programma articolato di attività. La partnership prevede campagne di comunicazione globali, contenuti esclusivi, esperienze immersive per i tifosi, attivazioni innovative e — elemento di grande visibilità operativa — una flotta di veicoli a supporto delle operazioni quotidiane del club.

Il coinvolgimento di DENZA, il marchio premium del gruppo BYD, è un segnale preciso della strategia di posizionamento: associare l’immagine di eccellenza sportiva del PSG con i prodotti di fascia alta del portafoglio BYD, puntando a rafforzare la percezione del brand nell’importante segmento luxury dei veicoli elettrici.

Le attivazioni per i tifosi saranno al centro dell’iniziativa: fan experience immersive, contenuti digitali esclusivi e iniziative pensate per coinvolgere la community del PSG in tutto il mondo. BYD punta a trasformare questa partnership non in una semplice operazione di logo placement, ma in una piattaforma di storytelling tecnologico che mostri concretamente come l’innovazione elettrica possa integrarsi nella vita di un grande club sportivo.

Il calcio come piattaforma globale per BYD

La scelta del calcio come veicolo di comunicazione non è casuale. Come ha spiegato Miranda nell’annuncio ufficiale: «Il calcio è molto più di un gioco. È una delle piattaforme più potenti al mondo per creare connessioni emotive, ispirare comunità e unire le persone attraverso le culture». Una visione che si traduce in una strategia di marketing sportivo di lungo respiro, con la UEFA Champions League come palcoscenico ideale per raggiungere il pubblico globale.

BYD ha già dimostrato negli ultimi anni di saper utilizzare la visibilità dello sport internazionale per consolidare la propria presenza nei mercati europei. Dopo le sponsorizzazioni in ambito tennistico e le partnership con eventi di rilievo globale, l’approdo al calcio d’élite con il PSG segna un salto qualitativo significativo in termini di reach e di valore mediatico.

BYD leader mondiale dei veicoli elettrici: i numeri del successo

Questa partnership giunge in un momento di straordinaria crescita per BYD a livello globale. Il gruppo cinese ha consolidato la propria posizione di leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, superando Tesla in termini di volumi globali e accelerando la propria penetrazione nei mercati europei, dove la presenza di brand come DENZA rappresenta la punta di diamante dell’offerta premium.

In Europa, e in Italia in particolare, BYD sta costruendo la propria rete distributiva e lavorando per affermarsi come alternativa credibile ai marchi tradizionali nel segmento delle auto elettriche. La partnership con il PSG contribuisce a costruire riconoscibilità emotiva presso un pubblico ampio e diversificato, accelerando il percorso di accettazione del brand nei mercati occidentali.

Un impegno condiviso verso l’eccellenza e il futuro

«Fare partnership con i campioni in carica della UEFA Champions League è più di una sponsorizzazione», ha concluso Miranda nel suo annuncio. «È un impegno condiviso verso l’eccellenza, l’innovazione e l’ispirazione della prossima generazione». Un messaggio che riflette la visione di lungo periodo di BYD: non solo costruttore di veicoli elettrici, ma brand tecnologico globale capace di creare connessioni significative attraverso lo sport, la cultura e l’innovazione.

La scelta del PSG come partner calcistico non potrebbe essere più simbolica: un club che ha trasformato il proprio modello, portando il calcio europeo a nuovi livelli di competitività e visibilità internazionale. Esattamente come BYD ha rivoluzionato l’industria automobilistica globale, dimostrando che i newcomer possono non solo competere, ma dominare mercati tradizionalmente presidiati da player storici.

Domande frequenti su BYD e Paris Saint-Germain

BYD è il nuovo sponsor ufficiale del PSG?

Sì. BYD Group è diventato Official Automotive Partner del Paris Saint-Germain per un periodo di tre anni. La partnership è stata annunciata da José Miranda, Global CMO di BYD, e coinvolge sia il brand BYD che il marchio premium DENZA.

Quanto dura la partnership tra BYD e il Paris Saint-Germain?

La partnership tra BYD e il PSG ha durata triennale, con attività che includono campagne di comunicazione globali, contenuti esclusivi, fan experience immersive, attivazioni innovative e una flotta di veicoli a supporto delle operazioni quotidiane del club.

Cosa prevede concretamente la partnership BYD-PSG?

Nei tre anni di accordo, BYD e DENZA lavoreranno con il PSG su: campagne globali di marketing, contenuti esclusivi per i fan, esperienze immersive, attivazioni innovative e una flotta di veicoli elettrici per le operazioni quotidiane del club. L’obiettivo è dimostrare come tecnologia e innovazione possano creare esperienze indimenticabili per i tifosi.

Perché BYD ha scelto il Paris Saint-Germain come partner?

Il PSG è il club più visibile d’Europa in questo momento, dopo la doppietta in UEFA Champions League nelle stagioni 2024-2025 e 2025-2026. BYD ha scelto il calcio come piattaforma globale per creare connessioni emotive con i consumatori e per accelerare il riconoscimento del brand in mercati strategici come Europa, Asia e America Latina.

Cos’è DENZA, il brand premium di BYD coinvolto nella partnership?

DENZA è il brand premium del gruppo BYD, specializzato in veicoli di lusso a nuova energia. Il suo coinvolgimento nella partnership con il PSG riflette la strategia di BYD di posizionare DENZA nel segmento alto di gamma, associandolo all’immagine di eccellenza e glamour del Paris Saint-Germain.

BYD è disponibile in Italia?

Sì, BYD è presente in Italia con una rete in crescita di concessionari e un’offerta di modelli elettrici e ibridi plug-in. Il gruppo sta espandendo rapidamente la propria presenza nel mercato italiano, posizionandosi come alternativa elettrica competitiva ai marchi tradizionali europei.

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