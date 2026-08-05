BYD è Title Sponsor dei Music Awards 2026: debuttano i BYD Music Awards

BYD sempre più protagonista nel mondo della musica, con il costruttore automobilistico cinese che sarà Title Sponsor dei Music Awards 2026, l’appuntamento musicale che andrà in onda su Rai 1 venerdì 18 e sabato 19 settembre dal palco dell’Arena di Verona. Nell’anno in cui la manifestazione celebra i suoi primi vent’anni, nasce la partnership con la quale BYD affianca il suo nome a quello dell’evento nato nel 2006, dando così vita ai BYD Music Awards.

Valori comuni condivisi alla base della partnership tra BYD e i Music Awards

La collaborazione tra BYD e i Music Awards nasce da una visione comune, quella di trasformare un’idea in un progetto capace di coinvolgere milioni di persone. Un concetto che richiama il significato stesso del payoff del marchio, “Build Your Dreams”, ovvero la convinzione che ogni grande traguardo prenda forma grazie a talento, passione e determinazione, così come avviene nel mondo della musica, con gli stessi valori che stanno dietro a ogni canzone e a ogni artista.

Una filosofia che guida il percorso strategico di BYD, impegnata nello sviluppo di una mobilità sempre più innovativa, efficiente e sostenibile. Il costruttore, attraverso i suoi modelli, punta infatti su tecnologie elettriche e ibride di ultima generazione, progettate per offrire elevate autonomie, ridurre consumi ed emissioni e garantire il comfort tipico della guida elettrica.

Occhi sulla BYD Dolphin G DM-i

Durante le due serate veronesi dei BYD Music Awards, la Casa automobilistica asiatica metterà a disposizione una flotta di vetture dedicate ad artisti, ospiti e special guest. La grande protagonista sarà la nuova BYD Dolphin G DM-i, primo modello del marchio sviluppato specificamente per il mercato europeo e destinato al segmento B.

Il debutto commerciale della compatta ha già riscosso un ottimo riscontro, con la compatta di BYD che nel primo mese di vendita ha fatto registrare oltre 3.000 ordini. La BYD Dolphin G DM-i è inoltre l’unica vettura della sua categoria ad adottare la tecnologia Super Hybrid Dual Mode plug-in, che abbina la guida in elettrico alla versatilità del motore a benzina. Con batteria completamente carica e serbatoio pieno, la nuova compatta di BYD può percorrere fino a 1.040 chilometri, contribuendo a contenere consumi, emissioni e costi di esercizio.

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