Carburanti, benzina self a 2,017 euro: Cdm verso proroga accise

I prezzi dei carburanti continuano a salire in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro (2,015 euro ieri), mentre il gasolio si attesta a 2,137 euro al litro (2,136 euro ieri).

I prezzi su rete stradale e autostradale

Sulla rete autostradale il rincaro si conferma: il prezzo medio self della benzina è di 2,092 euro al litro (2,091 euro ieri), mentre il gasolio costa 2,208 euro al litro (2,207 euro ieri). L’incremento, seppur contenuto giorno su giorno, si somma a un trend di crescita che dura da settimane e che sta pesando sui bilanci delle famiglie proprio nella fase del controesodo estivo.

Il Cdm delle 18 verso la proroga del taglio alle accise

È attesa per le 18 la riunione del Consiglio dei ministri, che secondo fonti di Palazzo Chigi dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure attualmente in vigore contro il caro carburanti, in particolare il taglio delle accise. Interpellato sul tema, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: “Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine”, aggiungendo che la proroga dovrebbe valere “per alcuni giorni, fino a settembre”, in attesa di una misura “più continuativa e sostanziosa”.

Il nodo della tassa sugli extraprofitti Big Oil

Resta aperto il dibattito sull’ipotesi di una tassa europea sugli extraprofitti delle grandi compagnie petrolifere. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Meeting di Rimini, si è detto disponibile a un confronto con il mondo industriale ma contrario a nuove tasse: “Sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. […] Un confronto, un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto di Unione Sovietica”.

Confesercenti: 1,8 miliardi di euro in più per le vacanze degli italiani

Secondo una stima dell’Ufficio economico Confesercenti, basata sui dati Mimit, quest’estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio e agosto 2025. Nel complesso, nei due mesi centrali delle vacanze la spesa per i rifornimenti è stata superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: se nell’estate 2025 la benzina si attestava intorno a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63 euro, ad agosto 2026 la media viaggia intorno ai 2 euro per la benzina e oltre questa soglia per il diesel. Su un pieno da 50 litri, la differenza si traduce in circa 14 euro in più per un’auto a benzina e oltre 20 euro in più per una diesel rispetto a un anno fa.

Il beneficio del taglio delle accise: 300 milioni di euro risparmiati

Secondo Confesercenti, senza l’intervento pubblico il conto per gli automobilisti sarebbe stato ancora più salato: nei soli mesi di luglio e agosto, il taglio delle accise ha ridotto la spesa complessiva per i rifornimenti di circa 300 milioni di euro, un beneficio concentrato soprattutto sul gasolio, con uno sconto di 17 centesimi al litro reintrodotto dal 28 luglio (la benzina non è invece mai rientrata nel perimetro dell’intervento da inizio luglio). In assenza del provvedimento, un pieno da 50 litri sarebbe costato circa 8,50 euro in più. Per il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, “il caro carburanti non può più essere affrontato con provvedimenti di breve durata e a efficacia limitata”: servirebbe, secondo l’associazione, “un intervento mirato e strutturale sulla fiscalità di carburanti ed energia”, anche in vista di settembre, mese in cui sono attesi almeno 15 milioni di turisti.

Domande frequenti sui prezzi dei carburanti

Quanto costa la benzina self oggi in Italia?

Secondo i dati Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale è di 2,017 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,137 euro al litro.

Quanto costano benzina e gasolio in autostrada?

Sulla rete autostradale il prezzo medio self della benzina è di 2,092 euro al litro, mentre il gasolio costa 2,208 euro al litro, in leggero aumento rispetto al giorno precedente.

Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato?

Il Consiglio dei ministri, riunito alle 18, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, fino a settembre, il taglio delle accise attualmente in vigore, secondo quanto anticipato da fonti di Palazzo Chigi e dal leader della Lega Matteo Salvini.

Quanto hanno speso in più gli italiani per i carburanti quest’estate?

Secondo Confesercenti, tra luglio e agosto 2026 gli automobilisti hanno speso fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un incremento della spesa per i rifornimenti del 21%.

Quanto ha risparmiato il taglio delle accise agli automobilisti?

Secondo le stime di Confesercenti, il taglio delle accise ha ridotto la spesa complessiva per i rifornimenti di circa 300 milioni di euro nei mesi di luglio e agosto, con un beneficio concentrato soprattutto sul gasolio.

Si parla ancora di una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere?

Sì, il dibattito resta aperto: il vicepremier Antonio Tajani si è detto disponibile a un confronto con il settore degli idrocarburi ma contrario all’introduzione di una tassa sugli extraprofitti.

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