Changan Title Sponsor all’Eolie Music Fest 2026: protagonista la gamma DEEPAL

Changan è stata Title Sponsor dell’Eolie Music Fest 2026, la manifestazione dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione della cultura e del territorio delle Isole Eolie. Dal 17 al 19 giugno 2026, in uno degli scenari paesaggistici più suggestivi del Mediterraneo, il brand cinese ha portato tutta la propria gamma per il mercato italiano, dando al pubblico presente la possibilità di scoprire da vicino le ultime tecnologie di mobilità sostenibile.

Changan protagonista all’Eolie Music Fest 2026

Le Isole Eolie, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, hanno fatto da cornice a una partnership che unisce musica, natura e mobilità sostenibile. Changan ha scelto l’Eolie Music Fest per rafforzare la propria visibilità in Italia e consolidare la propria immagine di brand innovativo e attento all’ambiente. La manifestazione ha accolto migliaia di appassionati di musica dal vivo, offrendo al brand la possibilità di presentare in un contesto esclusivo i modelli più rappresentativi della propria lineup italiana.

La partecipazione di Changan all’evento rispecchia l’impegno del brand nello sviluppo di una mobilità sostenibile e orientata al futuro, grazie a tecnologie capaci di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita delle persone. Non si è trattato di una semplice presenza commerciale, ma di un messaggio chiaro: la mobilità pulita può essere parte integrante di uno stile di vita fatto di esperienze, cultura e bellezza paesaggistica.

DEEPAL S05 Ultra Hybrid: la tecnologia che unisce efficienza e autonomia

Il protagonista assoluto dell’esposizione è stato il CHANGAN DEEPAL S05 Ultra Hybrid, primo modello in assoluto ad adottare la nuova tecnologia Ultra-Hybrid di Changan. Si tratta di un sistema plug-in hybrid progettato per conciliare la guida urbana a basse emissioni con i viaggi su lunghe distanze, eliminando di fatto l’ansia da autonomia che ancora frena molti potenziali acquirenti di veicoli elettrificati.

Sotto il cofano del DEEPAL S05 Ultra Hybrid lavora un sistema che combina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW (234 CV) con un motore a combustione 1.5 litri da 63 kW (86 CV), per una potenza di sistema totale di 190 kW (258 CV). La batteria LFP da 18,4 kWh garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 100 km, mentre l’autonomia combinata supera abbondantemente i 1.000 km. La ricarica rapida supporta fino a 55 kW DC, con funzione Vehicle-to-Load (V2L) inclusa di serie — una scelta tecnica che rende la vettura adatta anche a un utilizzo off-grid.

Il DEEPAL S05 Ultra Hybrid è sviluppato sulla piattaforma BlueCore di Changan, progettata con il contributo del centro R&D del brand nel Regno Unito. L’ottimizzazione per bassi consumi è certificata dai valori WLTP: 2,0 l/100 km in ciclo combinato e 5,4 l/100 km a batteria scarica. Sul mercato italiano il modello è disponibile nelle versioni Pro a partire da 34.000 euro e Max a partire da 38.000 euro, posizionandosi in modo competitivo nel segmento C-SUV ibrido plug-in.

DEEPAL S05 BEV e S07 BEV: la gamma 100% elettrica

Accanto al modello ibrido, Changan ha esposto anche il CHANGAN DEEPAL S05 BEV, il SUV compatto 100% elettrico già disponibile in Italia dall’autunno 2025. Innovativo, pratico e tecnologicamente avanzato, il DEEPAL S05 BEV si propone come alternativa concreta ai SUV elettrici di segmento C, con un’autonomia WLTP che nella configurazione a trazione posteriore (RWD) supera abbondantemente i 400 km. Il design è stato sviluppato con il contributo del Centro Design europeo di Changan a Torino, con linee pensate per piacere al gusto europeo pur mantenendo una forte identità stilistica del brand.

A completare la tripletta presente all’Eolie Music Fest c’è il CHANGAN DEEPAL S07 BEV, il SUV 100% elettrico di segmento D. Più grande e spaziosa rispetto alla S05, la S07 è una perfetta sintesi tra design raffinato, ingegneria evoluta e tecnologie intelligenti di nuova generazione. Il SUV di fascia superiore punta a chi cerca spazio, comfort e tecnologia senza rinunciare alla sostenibilità ambientale. La S07 rappresenta il punto più alto della lineup DEEPAL per il mercato italiano e si posiziona in diretta concorrenza con i principali SUV elettrici di segmento D del mercato europeo.

La presenza contemporanea di tre modelli così diversi per tipologia di propulsione — ibrido plug-in Ultra-Hybrid, elettrico compatto ed elettrico di segmento superiore — testimonia la completezza della gamma Changan per l’Italia e la capacità del brand di rispondere a esigenze di mobilità differenti con soluzioni tecnologicamente mature.

Changan in Italia: una crescita costruita sul territorio

La partnership con l’Eolie Music Fest si inserisce in una strategia di comunicazione più ampia con cui Changan sta costruendo la propria presenza in Italia. Il brand cinese, uno dei maggiori gruppi automobilistici al mondo con sede a Chongqing e oltre 80.000 dipendenti diretti, ha avviato le vendite in Europa nel 2025 con l’obiettivo di portare tecnologia e innovazione ai consumatori del continente. In Italia Changan può contare su una rete di concessionarie in rapida espansione e su una comunicazione sempre più orientata al territorio e alle esperienze di marca.

La scelta di eventi come l’Eolie Music Fest — un festival che valorizza la bellezza naturale italiana e attrae un pubblico attento alla qualità delle esperienze — è coerente con il messaggio che il brand vuole trasmettere: la mobilità elettrica e ibrida non è solo tecnologia, ma un modo di vivere più sostenibile e consapevole. Con la sua gamma DEEPAL, Changan dimostra di avere tutte le carte in regola per conquistare il mercato italiano nel segmento dei SUV elettrificati.

Domande frequenti su Changan all’Eolie Music Fest 2026

Cosa ha esposto Changan all’Eolie Music Fest 2026?

Changan era Title Sponsor dell’Eolie Music Fest 2026 (17-19 giugno, Isole Eolie) e ha presentato tre modelli della gamma DEEPAL: il DEEPAL S05 Ultra Hybrid, il DEEPAL S05 BEV e il DEEPAL S07 BEV.

Quanto costa il Changan DEEPAL S05 Ultra Hybrid in Italia?

Il CHANGAN DEEPAL S05 Ultra Hybrid è disponibile a partire da 34.000 euro nella versione Pro e da 38.000 euro nella versione Max.

Quanti km fa il DEEPAL S05 Ultra Hybrid in modalità elettrica?

Il DEEPAL S05 Ultra Hybrid offre circa 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica e un’autonomia combinata (elettrico + benzina) superiore a 1.000 km, grazie alla batteria LFP da 18,4 kWh e al motore benzina 1.5L da supporto.

Qual è la differenza tra DEEPAL S05 Ultra Hybrid e DEEPAL S05 BEV?

Il DEEPAL S05 Ultra Hybrid (PHEV) abbina un motore termico 1.5L a un motore elettrico da 172 kW per 190 kW totali, ideale per lunghe distanze senza dipendere dalla rete di ricarica. Il DEEPAL S05 BEV è invece completamente elettrico, senza motore a combustione, con autonomia WLTP superiore a 400 km.

Dove si compra il Changan DEEPAL in Italia?

I modelli Changan DEEPAL sono disponibili attraverso la rete ufficiale di concessionarie italiane di Changan Europe. Per informazioni su punti vendita e disponibilità è possibile consultare il sito ufficiale changaneurope.com/it.

Il DEEPAL S07 BEV è disponibile in Italia?

Il CHANGAN DEEPAL S07 BEV è un SUV elettrico di segmento D presentato da Changan in Italia insieme alla gamma DEEPAL. Per informazioni sulla disponibilità e sui prezzi si consiglia di contattare la rete ufficiale Changan Italy o visitare il sito changaneurope.com/it.

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