DS N°7: il design degli interni raccontato in video

DS Automobiles torna a raccontare la propria filosofia progettuale con un nuovo video dedicato al design degli interni di DS N°7, il SUV di punta della Maison francese prodotto nello stabilimento di Melfi. Il filmato, pubblicato dal canale DS Italia, mette in scena il savoir-faire francese applicato all’abitacolo del modello, tra materiali pregiati e dettagli artigianali.

Come sottolinea la stessa Casa, “all’interno di DS N°7, l’eccellenza del savoir-faire francese incontra una raffinata modernità”: un equilibrio che si riflette in ogni elemento dell’abitacolo, dai rivestimenti alle finiture, fino all’architettura degli schermi.

Il motivo guilloché Clous de Paris

Tra i dettagli più distintivi dell’abitacolo di DS N°7 c’è il motivo guilloché Clous de Paris, una lavorazione decorativa che richiama le tecniche dell’alta orologeria e oreficeria francese. Applicato ad alcune superfici dell’abitacolo, questo trattamento è uno degli elementi che DS Automobiles utilizza da anni come firma stilistica per distinguere i propri interni da quelli della concorrenza generalista.

Cuciture a punto perlé e sedili ispirati agli orologi

Il video mostra anche le cuciture a punto perlé che decorano i rivestimenti in pelle, una tecnica sartoriale che richiede una lavorazione manuale di precisione. I sedili, in particolare, sono descritti da DS come ispirati ai cinturini degli orologi, un rimando diretto al mondo dell’orologeria di lusso che la Marca francese richiama spesso nella comunicazione dei propri interni.

Legno autentico per i rivestimenti delle portiere

A completare la sensazione di artigianalità contribuiscono i rivestimenti delle portiere in legno autentico, un materiale che DS Automobiles preferisce alle finiture plastiche effetto legno adottate da molti concorrenti, in linea con il posizionamento premium del marchio nel segmento dei SUV di fascia alta.

Il volante a forma di X e gli schermi integrati

Il video si sofferma infine su due elementi più legati alla tecnologia e all’ergonomia di bordo: il volante dalla caratteristica forma a X, ormai un tratto distintivo del linguaggio stilistico DS, e gli schermi perfettamente integrati nell’abitacolo, progettati per inserirsi nella plancia senza spezzare la continuità visiva delle superfici.

Il savoir-faire francese secondo DS Automobiles

Il filmato si inserisce in una serie di contenuti che DS Automobiles sta dedicando a DS N°7 per raccontarne nel dettaglio design esterno e interno, dopo il lancio del modello e la presentazione della variante ÉLYSÉE a zero emissioni. Attraverso questi video, la Maison ribadisce il proprio posizionamento fondato sulla ricercatezza dei materiali e sulla cura artigianale, elementi che DS utilizza per differenziarsi nel affollato segmento dei SUV premium.

Domande frequenti su DS N°7 e il suo design degli interni

Che cos’è il motivo guilloché Clous de Paris?

È una lavorazione decorativa ripresa dall’alta orologeria e oreficeria francese, utilizzata da DS Automobiles su alcune superfici dell’abitacolo di DS N°7 come elemento distintivo del design.

A cosa si ispirano i sedili di DS N°7?

Secondo DS Automobiles, i sedili sono ispirati ai cinturini degli orologi, con cuciture a punto perlé realizzate con tecniche sartoriali di precisione.

Che materiale è usato per i rivestimenti delle portiere?

DS N°7 utilizza rivestimenti delle portiere in legno autentico, scelta che rafforza il posizionamento premium del modello rispetto a soluzioni con finiture plastiche effetto legno.

Che forma ha il volante di DS N°7?

Il volante ha la caratteristica forma a X, un tratto distintivo ormai riconoscibile del linguaggio stilistico di DS Automobiles.

Dove viene prodotta DS N°7?

DS N°7 viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Italia.

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