Ferrari cambia il responsabile marketing: arriva Massimiliano Di Silvestre, ex BMW, al posto di Galliera

Ferrari si appresta a compiere un importante avvicendamento al vertice dell’ufficio marketing e area commerciale con l’uscita di Enrico Galliera, che lascia la Casa di Maranello e sarà sostituito da Massimiliano Di Silvestre, ex amministratore delegato di BMW Italia.

La novità nell’organigramma di vertice del Cavallino, già resa ufficiale da Maranello, si compirà concretamente tra pochi giorni con Enrico Galliera che il 30 giugno prossimo, dopo 16 anni in Ferrari, alla quale arrivò in seguito a un’esperienza ventennale in Barilla, lascerà, in modo condiviso con l’azienda e concordato da tempo, il suo ruolo di Chief marketing & commercial officer del Cavallino. A prendere il suo posto, a partire dal 1° luglio 2026, sarà Massimiliano Di Silvestre, che nel suo più recente incarico professionale è stato Ad di BMW Italia, sostituito da Sergio Solero, ed è ora pronto a raccogliere il timone della divisione marketing globale del Cavallino, entrando inoltre a far parte del Leadership Team Ferrari e riportando direttamente a Benedetto Vigna, amministratore delegato della Casa di Maranello.

Le sfide di comunicare il brand Ferrari in una fase di trasformazioni

L’area marketing in Ferrari è una delle più delicate e decisive per un marchio che ha un patrimonio simbolico enorme da preservare e far crescere, con una riconoscibilità nel mondo che pochi altri brand hanno. Di Silvestre raccoglie l’eredità di Galliera, che con il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla crescita del fatturato della Ferrari negli ultimi cinque lustri, in una fase di profonde trasformazioni e di numerose novità. Una per tutte: la Ferrari Luce, la prima elettrica della Casa di Maranello che, a dispetto delle discussioni sul design di rottura che si svincola dalla tradizione delle vetture del Cavallino, sta comunque riscuotendo un buon riscontro da parte dei clienti.

Il benvenuto di Vigna a Di Silvestre e il ringraziamento a Galliera

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, ha commentato così l’arrivo di Di Silvestre, reduce da sette anni alla guida di BMW Italia, preceduti da un’esperienza di oltre 20 anni in ruoli di leadership nel settore automotive premium e luxury: “Sono lieto di dare il benvenuto a Massimiliano Di Silvestre in Ferrari. La sua esperienza internazionale e la sua leadership saranno un contributo importante per accompagnare la prossima fase di crescita dell’azienda”.

L’ad del Cavallino ha poi ringraziato Galliera affermando: “Desidero ringraziare Enrico Galliera per il contributo straordinario offerto a Ferrari nel corso della sua lunga carriera. Con passione e competenza ha contribuito in modo significativo alla crescita dell’azienda e al rafforzamento del marchio Ferrari nel mondo. A lui va la gratitudine di tutta Ferrari e il mio augurio per il futuro”.

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